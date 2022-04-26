Доктор Комаровский рассказал, как позаботиться о безопасности ребенка при переезде

Переселяясь с детьми в другие регионы или за границу из-за войны, проинструктируйте ребенка держаться вас и не оставляйте его одного, советует Евгений Комаровский

Чтобы позаботиться о безопасности ребенка при переезде, доктор Комаровский советует держаться волонтеров и не оставлять малышей одних

Покидая свои дома из-за войны с Россией, нужно сохранять бдительность, особенно если вы уезжаете с детьми. Как вести себя в дороге с детьми, во время ночевки, пересечения границы или в толпе, рассказал популярный педиатр Евгений Комаровский в своем инстаграме.

Изначально не забудьте записать телефоны горячих линий в Украине и странах ЕС, где можно получить консультацию, попросить помощи и сообщить о случаях эксплуатации. Также сумейте защитить ребенка и позаботиться о собственной безопасности: не оставляйте ребенка ни с кем, тем более на незнакомцев, даже если они выглядят вполне доброжелательными.

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Разработайте и отрепетируйте с ребенком план действий на тот случай, если вам придется разлучиться на какое-то время

Обязательно разработайте и отрепетируйте с ребенком план действий на тот случай, если вам придется разлучиться на какое-то время. Если предстоит ночевать в обществе других незнакомых людей – держитесь ближе к семьям с детьми, предложения принимайте только официальные, от социальных служб или волонтерских организаций.

Оденьте детей в яркие цвета, и сами оденьтесь тоже – чтобы вас хорошо было заметно в толпе друг для друга. Копии документов, номер своего телефона и фамилию ребенка подготовьте заранее на бумаге и положите малышу или подростку в карман куртки/кофты. Также сохраните номера детских психологов и организаций, предоставляющих психологческую помощь.

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Никому не отдавайте свои и детские документы, кроме уполномоченных лиц. Обязательно договоритесь со своим сыном или дочерью, какая у вас будет кодовая фраза, по которой вы поймете, что ребенок в опасности. Коммуницируйте с такими же семьями или мамами с детьми, как и вы, никогда не садитесь в машины к незнакомым людям – объясните ребенку, почему он тоже не должен этого делать.

Также ранее доктор Комаровский рассказал, куда делся коронавирус и что такое "эффект магнезии".

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