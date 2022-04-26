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Доктор Комаровский рассказал, как позаботиться о безопасности ребенка при переезде

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Евгений Комаровский Евгений Комаровский Доктор
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26 апреля, 07:00
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Переселяясь с детьми в другие регионы или за границу из-за войны, проинструктируйте ребенка держаться вас и не оставляйте его одного, советует Евгений Комаровский
Чтобы позаботиться о безопасности ребенка при переезде, доктор Комаровский советует держаться волонтеров и не оставлять малышей одних
Чтобы позаботиться о безопасности ребенка при переезде, доктор Комаровский советует держаться волонтеров и не оставлять малышей одних

Покидая свои дома из-за войны с Россией, нужно сохранять бдительность, особенно если вы уезжаете с детьми. Как вести себя в дороге с детьми, во время ночевки, пересечения границы или в толпе, рассказал популярный педиатр Евгений Комаровский в своем инстаграме.

Изначально не забудьте записать телефоны горячих линий в Украине и странах ЕС, где можно получить консультацию, попросить помощи и сообщить о случаях эксплуатации. Также сумейте защитить ребенка и позаботиться о собственной безопасности: не оставляйте ребенка ни с кем, тем более на незнакомцев, даже если они выглядят вполне доброжелательными.

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Разработайте и отрепетируйте с ребенком план действий на тот случай, если вам придется разлучиться на какое-то время
Разработайте и отрепетируйте с ребенком план действий на тот случай, если вам придется разлучиться на какое-то время

Обязательно разработайте и отрепетируйте с ребенком план действий на тот случай, если вам придется разлучиться на какое-то время. Если предстоит ночевать в обществе других незнакомых людей – держитесь ближе к семьям с детьми, предложения принимайте только официальные, от социальных служб или волонтерских организаций.

Оденьте детей в яркие цвета, и сами оденьтесь тоже – чтобы вас хорошо было заметно в толпе друг для друга. Копии документов, номер своего телефона и фамилию ребенка подготовьте заранее на бумаге и положите малышу или подростку в карман куртки/кофты. Также сохраните номера детских психологов и организаций, предоставляющих психологческую помощь.

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Никому не отдавайте свои и детские документы, кроме уполномоченных лиц. Обязательно договоритесь со своим сыном или дочерью, какая у вас будет кодовая фраза, по которой вы поймете, что ребенок в опасности. Коммуницируйте с такими же семьями или мамами с детьми, как и вы, никогда не садитесь в машины к незнакомым людям – объясните ребенку, почему он тоже не должен этого делать.

Также ранее доктор Комаровский рассказал, куда делся коронавирус и что такое "эффект магнезии".

Если же вы заболели, то узнайте мнение популярного педиатра, почему при кашле нужно пить очень много жидкости.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Евгений Комаровский
Евгений Комаровский Доктор

Детский врач, кандидат медицинских наук, автор популярных книг и телепрограмм, посвященных здоровью детей. Идеология осознанного родительства, родительства как счастья, а не как подвига — это и есть стратегическая основа деятельности доктора Комаровского.

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