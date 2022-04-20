Как получить временную защиту в Ирландии, бесплатное жилье и соцпомощь

В Ирландии к украинцам очень приветливы, но в ожидании легализации вам придется пожить в пунктах расселения по 100 человек и даже в пожарных частях. Подробности – в материале

Чтобы получить временную защиту в Ирландии и бесплатное постоянное жилье, украинцам придется запастись терпением - на оформление может уйти неделя / Фото: Светлана Евсеева

Въезд в Ирландию без визы и даже по внутреннему украинскому паспорту, бесплатное жилье, быстрая выплата пособия и огромная эмпатия со стороны ирландцев – это условия, которые привлекают сотни украинцев, спасающихся от войны с Россией.

Я, редактор проекта "Здорово", решила попросить статус временнойзащиты в Ирландии и делюсь опытом, чего стоит ожидать и какие подводные камни ждут тех, кто решил временно пожить в стране крепкого виски и изумительной природы.

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Как лучше просить защиты в Ирландии

Итак, вы (в моем случае – я) прилетели в аэропорт Дублина. Я летела из Будапешта, куда до этого приехала из Ужгорода. Для украинцев здесь отдельная очередь, где вы можете пройти паспортный контроль и сразу же попросить статус временной защиты (temporary protection). Почему я вообще поехала?

Потому что, во-первых, как распоряжаться своей жизнью, да еще в условиях войны – личное дело каждого. Во-вторых, работая в безопасном месте и сохранив свою нервную систему (имею в виду отсутствие стресса от обстрелов и постоянного нахождения в бомбоубежищах), я могу быть полезной не только для своей семьи.

Поток беженцев из Украины в Ирландию растет, настройтесь много ожидать в очередях – даже за едой / Фото: Светлана Евсеева

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Во-третьих, оставаясь в обстреливаемых городах и селах, особенно с детьми, мы не только рискуем жизнью, но и усложняем работу нашим бойцам. Поэтому обращение главы государства, мэра и просто общественных деятелей с просьбами выехать и пока не возвращаться в свои дома абсолютно оправданно. Ну а некоторым, увы, просто некуда уже возвращаться.

Еще три недели назад был очень маленький поток украинцев, регистрация проходила быстро и людей селили в комфортные отели Дублина. Сейчас ситуация кардинально изменилась – поток беженцев из Украины растет.

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Поэтому если у вас нет родственников или друзей в Ирландии, у которых вы могли бы пожить до получения статуса временной защиты, то запаситесь терпением. Жить придется неопределенное время в здании школы, спортзале или палаточном городке внутри пожарной части – мне досталось последнее.

Важно! Если вам не нужно жилье немедленно, есть где остановиться у друзей или родственников, то вы можете запросить статус временной защиты в любое время позже. Без этого статуса вы остаетесь нелегалом, то есть не сможете найти работу, снять жилье и получить медицинскую помощь.

Также перед тем, как просить статус, советую внимательно изучить административное устройство Ирландии. Для чего? Для того, чтобы знать, где вы хотите получить статус и временное жилье, если у вас есть возможность изначально прилететь, пожить у кого-то и потом просить легализации в том округе или графстве, где вы хотели бы жить и искать работу. И тогда вас уже не поселят в другой регион страны.

Если же вы прилетаете, вам никто не ждет и негде жить, то сразу в аэропорту просите временной защиты / Фото: Светлана Евсеева

Если же вы прилетаете и вас никто не ждет и вам негде жить, то сразу в аэропорту просите временной защиты. Здесь вам все расскажут, сразу оформят все необходимые для получения статуса документы (желтое письмо о временной защите), дадут СИМ-карту бесплатно с ирландским номером, отвезут в центр распределения Сити-Вест.

В Сити-Вест сразу ищите спальники и матрацы

В Сити-Вест есть бесплатная еда, кровати и матрацы (готовьтесь к тому, что все они будут заняты), туалеты (но нет душевых), бесплатный Wi-Fi, игровой уголок для детей. И так вы будете находиться от суток до двух – в одном большом зале.

Поспать нормально не получится – вокруг дети, собаки коты и постоянно передвигающиеся люди, зато накормят бесплатно / Фото: Светлана Евсеева

Поспать нормально не получится – вокруг дети, собаки, коты и постоянно снующие люди.

Совет – сразу ищите свободные матрацы, спальники, подушки, ходите и спрашивайте, свободно ли, уехали ли уже люди, а найдя свободою место – занимайте, оставляйте вещи. Мы с сыном просто подписали бумажки, что места заняты, и оставили на матрацах мелкие вещи.

Потом, на следующий день, вас переведут в другой зал, где уже непосредственно заполнят документы, посадят в автобус и отвезут в место временного поселения.

В Сити Вест есть бесплатная еда, кровати и матрацы (готовьтесь к тому, что все они будут заняты) туалеты – но нет душевых, свободный фай-фай / Фото: Светлана Евсеева

Ирландцы очень стараются, делают дальше больше, чем могут, но если вы захотите пойти погулять и пропустите свою очередь, то придется все начинать заново. Поэтому советую не покидать своих мест в Сити-Вест и внимательно следить за объявлениями волонтеров.

Куда селят украинцев в Ирландии в первое время?

Вас сгруппируют с другими людьми и отвезут в место временного поселения, где придется ждать оформления налогового номера PPSN, это аналог нашего украинского ИНН. Куда именно вас направят – неизвестно, я попала в графство Мит, в городок Наван, в 54 км от Дублина.

После выдачи желтого письма о временной защите придется ждать оформления PPSN в месте временного проживания. И спать на вот таких раскладушках / Фото: Светлана Евсеева

И теперь мне дадут жилье именно в этом графстве, в другой регион Ирландии отправить вас не имеют права, но и если вы сами захотите попросится поближе к столице, то тоже ничего не получится. Если переехать в другое графство, уже успев запросить статус временной защиты, то вы теряете поддержку государства и всю соцпомощь, но сам статус остается.

Найти и снять жилье самостоятельно эмигранту даже со статусом без работы и финансовых сбережений – нереально. В среднем арендованное жилье в Дублине, столице Ирландии, будет стоить 2000 евро (около 63 800 грн) в месяц.

Зато цены на продукты в супермаркетах местам ниже киевских, в барах – практически такие же, как в моем любимом "Хвильовом" или Drunken Monkey: пинта ирландского сидра стоит 5 евро (около 159 грн), а в довоенное время в некоторых барах Подола можно было купить 0,4 пива за 100 грн. Зато представления здесь прямо на улице и на каждом углу, а вокруг – толпы туристов и просто зевак.

В целом вы можете спокойно находиться год в Ирландии после оформления статуса временной защиты. Если за три месяца, на которые вам дадут временное бесплатное жилье, вы не найдете работу, то, конечно же, вас не выкинут на улицу. Но переселят по своему усмотрению в любые условия, которые вам могут прийтись не по душе.

А что интересного в Дублине, столице Ирландии?

Конечно же, вас никто не будет ограничивать в передвижении. Так, в ожидании присвоения налогового номера PPSN я провела уик-энд в Дублине, с друзьями. Люди здесь невероятно приветливые и открытые, в центре города множество украинских флагов. Но пьют здесь очень много алкоголя – это факт.

От количества пабов просто кружится голова, почти в каждом отличные "живые" музыканты. Уличная культура тоже очень развита: кругом перформанс, уличные танцы, музыканты. Город просто бурлит, и в выходные не протолкнуться на улицах. Невероятно чистый воздух, недаром сами ирландцы шутят, что Ирландия – это европейское село.

Мы попали как раз на Пасху, и наше ожидание PPSN затянулось – по состоянию на вечер вторника, 19 апреля, мы все еще живем в пожарной части в палатках по 12 человек и спим на раскладушках. Как же я, имея друзей в Дублине, так "прокололась"? Попала под изменение ситуации, ведь предыдущую партию украинцев селили очень быстро, именно в сам Дублин и в более комфортные условия. Поэтому я сразу в аэропорту попросила статус, а не отправилась сначала пожить у друзей.

Чего ожидать украинцам, желающим убежища в Ирландии?

Однако я полна оптимизма, в любом случае из Навана до Дублина можно добраться за час с "хвостиком" автобусом, и цена вопроса – 8 евро (около 255 грн) в одну сторону. Как и в любом месте, тут свои плюсы и минусы.

Минусы пребывания в пожарной части: около 70 человек с детьми и животными, раскладушки вместо кроватей, и далеко не все наши соотечественники вежливы друг с другом и аккуратны.

в пожарной части: около 70 человек с детьми и животными, раскладушки вместо кроватей, и далеко не все наши соотечественники вежливы друг с другом и аккуратны. Плюсы: очень вкусная бесплатная еда, приветливые волонтеры, теплый душ и туалет со всем необходимым – мыло, шампуни, косметика и т. д. Если нужны вещи, то озвучьте свои потребности, и вам купят абсолютно новые. Наван – чистый небольшой городок, где цены в супермаркете ниже киевских.

Сегодня, 20 апреля, нам обещают дать PPSN и отвезти уже на постоянное место жительства. На месте придет представитель медицинской ассоциации, мы сможем решить вопросы медицинского сопровождения, рассказать о своих проблемах со здоровьем, сходить на почту и пополнить мобильную связь и интернет (это тоже на три месяца бесплатно).

В Ирландии – все вокруг в цветах, сочной зелени, люди расслаблены и приветливы / Фото: Светлана Евсеева

Денежное пособие (около 800 евро на взрослого в месяц) выплачивается наличными (206 евро в неделю на взрослого, или около 6571 грн ) на руки в отделениях AnPost, и первые выплаты обещают уже через неделю-две после присвоения PPSN.

Куда в итоге я попала, как устроилась на новом месте, где самые дешевые продукты и одежда, куда стоит ходить в пабы и какие достопримечательности посмотреть, и вообще, чего не стоит ожидать от жизни в Ирландии – читайте в следующем моем материале.

Ранее мы писали про плюсы и минусы эмиграции в Польшу.