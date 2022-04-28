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Лікар Комаровський розповів, як розмовляти з підлітком, якщо він не хоче вивчати мову в іншій країні

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Євген Комаровський Євген Комаровський Лікар
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28 квітня, 07:00
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Євген Комаровський радить підліткам бути готовим до того, що перебування в іншій країні може затягтися. Ви маєте можливість вивчити мову за короткий час
Якщо підліток не хоче вивчати мову в іншій країні, поясніть йому, що з'явилася крута можливість - вивчити мову за короткий відрізок часу
Якщо підліток не хоче вивчати мову в іншій країні, поясніть йому, що з'явилася крута можливість - вивчити мову за короткий відрізок часу / Фото: Колаж: Сьогодні, freepik.com

Ви вимушено опинилися за кордоном, але у вашої дитини немає бажання ходити до школи, спілкуватися з однолітками та розмовляти іноземною мовою. Експерт програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" лікар Комаровський пояснив, як вирішити цю проблему.

Адаптація до нових умов не у всіх проходить легко та безболісно. Багатьом людям важко було виїхати навіть за межі України, не кажучи вже про проживання в іншій країні. І хоча діти простіше ставляться до змін, деякі підлітки сильно переживають і не готові прийняти нову дійсність.

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Лікар Комаровський порадив підліткам по-іншому подивитися на те, що відбувається, і вивчати іноземні мови
Лікар Комаровський порадив підліткам по-іншому подивитися на те, що відбувається, і вивчати іноземні мови / Фото: Pexels

За словами Євгена Комаровського, основна проблема полягає в тому, що підлітки вважають ситуацію тимчасовою, тому не вчать мову, а весь вільний час проводять у соцмережах або в комп'ютерних іграх.

Коли мама чи інша близька людина намагається витягнути підлітка з чатів та соцмереж, то він відповідає: "У мене там усі друзі". Лікар Комаровський порадив підліткам інакше подивитися на те, що відбувається.

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Сподіватимемося, що ситуація "Я тут ненадовго" – правильна, але покладатися на це не треба, – сказав експерт програми "Ранок з Україною". – Варто бути готовим до того, що перебування в іншій країні може затягтись.

Що ж до нових контактів, то друзів багато не буває. Якщо у вас з'являться нові знайомства за той час, поки ви перебуваєте в іншій країні, це допоможе вам у житті, а в 14-16 років подружитися дуже легко.

А щодо навчання – що може бути краще? Ви опинилися у країні носіїв мови.

Це дуже крута можливість – вивчити мову за короткий час, – сказав експерт. – Перед вами буде відкрито весь світ, якщо ви знаєте кілька мов. Чому не використати цю ситуацію зі знаком плюс для себе? Тобто прийняти її не в стражданнях, а з користю.

Тепер канал "Україна" працює у форматі "Єдині новини" та допомагає тримати інформаційний фронт – читайте актуальні новини тут.

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Також раніше Євген Комаровський розповів, як подбати про безпеку дитини під час переїзду.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Євген Комаровський
Євген Комаровський Лікар

Дитячий лікар, кандидат медичних наук, автор популярних книг та телепрограм, присвячених здоров'ю дітей. Ідеологія усвідомленого батьківства, батьківства як щастя, а не як подвигу — це і є стратегічна основа діяльності доктора Комаровського.

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