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Знаменитый фэшн-критик разнес недалеких россиянок, разрезающих сумки Chanel

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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10 апреля, 21:53
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Тим Блэнкс поражен, как люди в 21 веке могут идти против человечности, а вместо этого зацикливаться на материальных благах, абсолютно не думая о важных проблемах мира
Российские блогерши не могут смириться с тем, что больше не смогут покупать сумки Chanel
Российские блогерши не могут смириться с тем, что больше не смогут покупать сумки Chanel / Фото: Коллаж: Сегодня

Один из самых известных фэшн-критиков в мире, внештатный редактор The Business of Fashion, Тим Блэнкс опубликовал в своем Instagram-аккаунте пост, в котором в пух и прах разнес российских модниц, уничтожающих сумки Chanel.

Большинство стран в мире ввели санкции против России, как реакцию на военное вторжение в Украину, россиянки стали жаловаться, что не могут купить сумки и одежду знаменитого французского бренда абсолютно нигде в мире. В Chanel россиянкам предлагают подписать документ, в котором они должны подтвердить, что не будут ввозить вещи бренда в России и носить их там. В отместку, барышни начали резать и уничтожать собственные сумки Chanel, распространяя видео в соцсетях.

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Такие действия российского бомонда вызвало не просто недоумение, а настоящий шок. Пока их соотечественники зверски убивают невинных и несут разруху, блогерши не используют свои соцсети и популярность, чтобы донести до миллионов подписчиков ужасы войны и не призывают к миру. Вместо протестов, они режут сумки.

Тим Блэнкс написал:

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Слишком занята разрезанием своей сумочки, чтобы протестовать против расчленения невинных мужчин, женщин и детей в Украине. Путинистас, как в России, так и на Западе (это ты, гребаный Такер (американский политик, сторонник русского фашизма), отхаркивающие свои меховые яйца искусственной ярости с вершин собственных привилегий, действительно являются самыми отвратительными представителями своего вида. Миллиарды мужчин и женщин по всему миру пытаются обеспечить будущее для своих семей, сталкиваясь с проблемами, которые предстоит преодолеть всему миру в ближайшие несколько лет. Давайте не запомним лица и имена тех немногих недалеких, которые игнорируют человечность, чтобы поддержать фашистское заблуждение.

Да, Тим, лучше не скажешь.

Ранее мы рассказывали о том, что британский Vogue поместил на обложку фото Николаева.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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