Как украсить дом к Новому году 2022 согласно украинским традициям

Вместо привычной елки в украинских домах ставили красивые изделия, созданные своими руками из соломы и дерева. Такой декор возвращается в моду
Коллекция традиционного украинского декора Hey Guide x Ukrainian Folks / Фото: пресс-служба
Курированный гид Hey Guide, который запустило агентство Public Kitchen, вместе с Ukrainian Folks выпустили совместную коллаборацию – коллекцию украинских традиционных элементов декора.
Соавторы отправились в Смелу в Черкасской области, где посетили уникальную школу народных ремесел: соломоплетение, гончарство, вытынання (вырезка), народная игрушка.
Коллекция традиционного украинского декора Hey Guide x Ukrainian Folks / Фото: пресс-служба
В результате удалось собрать уникальные древние традиции декора украинских домов на зимние праздники.
В прошлом году к праздникам я украсила свой дом бумажными звездами, такими, как используют везде в Скандинавии. А через несколько недель Настя Ивченко подарила мне соломенного паука. Я повесила его в гостиной и любовалась весь день, а к вечеру сняла все звезды. Они мне показались бутафорными и совсем не ценными, ведь посреди комнаты висело настоящее сокровище. И тогда я подумала о том, как бы хотелось, чтобы именно таким декором с содержанием были наполнены дома друзей. Очень счастлива, что в этом году это станет возможным, – рассказала Женя Скибина, соучредительница Hey Guide и Public Kitchen.
Коллекция традиционного украинского декора Hey Guide x Ukrainian Folks / Фото: пресс-служба
В коллекцию вошли пирамидальные пауки, пауки-звезды, соломенные кузнечики, звезды и ангелы, дидухи и подсвечники из резного дерева. Все эти элементы декора имеют значение в народе. Например, пирамидальный паук – модель Вселенной, которая должна забирать отрицательную энергию из дома. Такой паук родом из Галиции, где он всегда был аналогом елки. Традиционно елку не ставили в украинских домах – это была традиция, привезенная во времена Советского союза из Германии.
Коллекция традиционного украинского декора Hey Guide x Ukrainian Folks / Фото: пресс-служба
Я давно пришла к выводу, что традиционные украинские ремесла могут получить вторую жизнь и классно интегрироваться в жизнь современных украинцев. Для этого у них есть все: особый стиль, многие талантливые мастера по всей стране, которые сохраняют и продолжают традицию, и все это просто очень-очень хорошо, ты хочешь это видеть и прикоснуться к этому. Эта общая коллекция наш трибьют народному декораторскому искусству и наглядная подборка того, что представляет собой настоящий украинский новогодний стиль, – прокомментировала коллаборацию Настя Ивченко из Hey Guide.
Коллекция традиционного украинского декора Hey Guide x Ukrainian Folks / Фото: пресс-служба
Коллекция традиционного украинского декора Hey Guide x Ukrainian Folks / Фото: пресс-служба
Коллекция традиционного украинского декора Hey Guide x Ukrainian Folks / Фото: пресс-служба
Коллекция традиционного украинского декора Hey Guide x Ukrainian Folks / Фото: пресс-служба
Коллекция традиционного украинского декора Hey Guide x Ukrainian Folks / Фото: пресс-служба
Коллекция традиционного украинского декора Hey Guide x Ukrainian Folks / Фото: пресс-служба
Коллекция традиционного украинского декора Hey Guide x Ukrainian Folks / Фото: пресс-служба
Коллекция традиционного украинского декора Hey Guide x Ukrainian Folks / Фото: пресс-служба
Коллекция традиционного украинского декора Hey Guide x Ukrainian Folks / Фото: пресс-служба
Коллекция традиционного украинского декора Hey Guide x Ukrainian Folks / Фото: пресс-служба
Коллекция традиционного украинского декора Hey Guide x Ukrainian Folks / Фото: пресс-служба
Коллекция традиционного украинского декора Hey Guide x Ukrainian Folks / Фото: пресс-служба
Коллекция традиционного украинского декора Hey Guide x Ukrainian Folks / Фото: пресс-служба
Коллекция традиционного украинского декора Hey Guide x Ukrainian Folks / Фото: пресс-служба
Коллекция традиционного украинского декора Hey Guide x Ukrainian Folks / Фото: пресс-служба
Коллекция традиционного украинского декора Hey Guide x Ukrainian Folks / Фото: пресс-служба
Читайте также:
Юлия Ткачук
Руководитель проекта "Life" Сегодня
Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua. Больше статей автора