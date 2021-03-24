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Как сделать локоны без плойки: модный лайфхак

Сегодня, 18:54

Красивая укладка волос холодным способом (видео)

Если под рукой не оказалось плойки, бигуди или просто не хочется лишний раз подвергать волосы температурному шоку, воспользуйтесь простым, безвредным и эффектным способом накручивания волос.

Смотрите лайфхак, как сделать локоны при помощи подручных средств – для этого подойдет пояс, шарф, полотенце или даже обыкновенные колготы. А еще этот вид укладки можно делать на волосах практически любой длины.

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Как сделать красивые локоны: лайфхак

  1. Помимо пояса запаситесь муссом для укладки волос и двумя резинками.
  2. Волосы разделите на две части на прямой пробор, нанесите мусс, чтобы прическа дольше держалась.
  3. Пояс положите на голову перпендикулярно пробору.
  4. Одну половину волос вместе с поясом пока закрепите резинкой, чтобы она вам не мешала, пока вы работаете с другой.
  5. Начните плести волосы со стороны лба. Возьмите первую прядь и обкрутите вокруг пояса в направлении от лица.
  6. Вторую прядь возьмите из теменной зоны и обкрутите вокруг пояса навстречу первой пряди.
  7. Добавьте к первой пряди немного волос и продолжите плетение.
  8. То же самое со второй прядью.
  9. Плетите косичку, поочередно подбирая по прядке то со стороны лба, то со стороны затылка, пока не вплетете все волосы.
  10. В конце полученную косу зафиксируйте резинкой.
  11. То же самое повторите с другой частью волос.
  12. Оставьте волосы в таком положении на несколько часов, а лучше на ночь. Все зависит от послушности ваших волос. Одним достаточно всего пары часов, другим потребуется ночь, чтобы зафиксировать локоны.
  13. В отличие от бигуди и большого количества различных накруток, махровый пояс – вещь мягкая, приятная и совершенно не мешает спать.
  14. После того, как вы снимете пояс, волосы можно расчесать или же оставить цельные локоны, слегка разобрав их пальцами, придав прическе желаемую форму и зафиксировав лаком для волос.

Смотрите видео, как сделать эффектные локоны без плойки в домашних условиях:

Ранее мы рассказывали о женских хитростях, как скрыть отросшие корни волос.

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