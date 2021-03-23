Как сделать, чтобы волосы не электризовались: простые советы

Три полезных совета, как укротить непослушные "электрические" волосы

Волосы "возбуждаются" от любого прикосновения, тянутся за шапкой и не поддаются расческе? Этот процесс безвреден для шевелюры, но выглядит комично и потому часто выводит из себя ее обладателей. Что можно сделать, помимо применения различной химии, чтобы волосы выглядели красиво и не электризовались, читайте в нашей статье.

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Лайфхак 1. Подберите правильную расческу

Часто причина электризации волос кроется в главном предмете ухода за ними. Синтетические щетки усиливают их электризацию. Смените пластмассовую расческу на натуральную, купите деревянный гребень или новомодную силиконовую щетку.

Лайфхак 2. Смените полотенце

Если вы пользуетесь жестким полотенцем, оно может навредить вашим волосам. Слишком агрессивная обработка шевелюры после головомойки повреждает чешуйки на волосках и делает их слабыми. Из-за этого волосы начинают пушится и электризоваться. Отдавайте предпочтение более деликатным и мягким полотенцам, а еще не трите, а промакивайте волосы.

Лайфхак 3. Состригите секущиеся кончики

Секущиеся волосы – также одна из причин их распушивания. Не забывайте убирать нездоровые концы волос и периодически их состригайте, чтобы омолодить. Так вы оздоровите шевелюру и уменьшите ее электризацию.

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