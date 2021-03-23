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Как сделать, чтобы волосы не электризовались: простые советы

Сегодня, 20:07

Три полезных совета, как укротить непослушные "электрические" волосы

Волосы "возбуждаются" от любого прикосновения, тянутся за шапкой и не поддаются расческе? Этот процесс безвреден для шевелюры, но выглядит комично и потому часто выводит из себя ее обладателей. Что можно сделать, помимо применения различной химии, чтобы волосы выглядели красиво и не электризовались, читайте в нашей статье.

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  • Лайфхак 1. Подберите правильную расческу

Часто причина электризации волос кроется в главном предмете ухода за ними. Синтетические щетки усиливают их электризацию. Смените пластмассовую расческу на натуральную, купите деревянный гребень или новомодную силиконовую щетку.

  • Лайфхак 2. Смените полотенце

Если вы пользуетесь жестким полотенцем, оно может навредить вашим волосам. Слишком агрессивная обработка шевелюры после головомойки повреждает чешуйки на волосках и делает их слабыми. Из-за этого волосы начинают пушится и электризоваться. Отдавайте предпочтение более деликатным и мягким полотенцам, а еще не трите, а промакивайте волосы.

  • Лайфхак 3. Состригите секущиеся кончики

Секущиеся волосы – также одна из причин их распушивания. Не забывайте убирать нездоровые концы волос и периодически их состригайте, чтобы омолодить. Так вы оздоровите шевелюру и уменьшите ее электризацию.

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