Как сделать, чтобы волосы не электризовались: простые советы
Три полезных совета, как укротить непослушные "электрические" волосы
Волосы "возбуждаются" от любого прикосновения, тянутся за шапкой и не поддаются расческе? Этот процесс безвреден для шевелюры, но выглядит комично и потому часто выводит из себя ее обладателей. Что можно сделать, помимо применения различной химии, чтобы волосы выглядели красиво и не электризовались, читайте в нашей статье.
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- Лайфхак 1. Подберите правильную расческу
Часто причина электризации волос кроется в главном предмете ухода за ними. Синтетические щетки усиливают их электризацию. Смените пластмассовую расческу на натуральную, купите деревянный гребень или новомодную силиконовую щетку.
- Лайфхак 2. Смените полотенце
Если вы пользуетесь жестким полотенцем, оно может навредить вашим волосам. Слишком агрессивная обработка шевелюры после головомойки повреждает чешуйки на волосках и делает их слабыми. Из-за этого волосы начинают пушится и электризоваться. Отдавайте предпочтение более деликатным и мягким полотенцам, а еще не трите, а промакивайте волосы.
- Лайфхак 3. Состригите секущиеся кончики
Секущиеся волосы – также одна из причин их распушивания. Не забывайте убирать нездоровые концы волос и периодически их состригайте, чтобы омолодить. Так вы оздоровите шевелюру и уменьшите ее электризацию.
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