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Как скрыть отросшие корни волос: 5 женских хитростей

Сегодня, 19:15

Нужно срочно навести марафет, а времени на салон нет – что делать?

Есть сразу несколько способов, как замаскировать отросшие корни волос, если вам срочно нужно выглядеть безукоризненно, а на поход к мастеру нет времени. Читайте наши лайфхаки и выбирайте, какой вам больше подходит.

Не забывайте заглядывать в наш календарик и находить замечательные идеи подарков для родных и близких людей в праздники первого весеннего месяца.

Как замаскировать отросшие корни волос:

  • Лайфхак 1. Консилер для волос

Вам на помощь придет доступное тонирующее средство, которое потребует всего 10-15 минут времени. Главное – подобрать свой оттенок. Удобно использовать спрей, который наносится не по всей длине, а лишь на прикорневую зону. Цвет продержится до следующей головомойки, и при этом не сойдет от дождя или пота.

  • Лайфхак 2. Цветной шампунь

Это средство, равномерно нанесенное на волосы на 10 минут, способно на какое-то время усилить оттенок, придать ему насыщенности и замаскировать отросшие корни. Оно работает особенно удачно, если родной цвет ваших волос светлее, чем краска. Но имейте в виду, что цветной шампунь вряд ли надежно спрячет седину.

  • Лайфхак 3. Сухой шампунь

Нанесите на волосы сухой шампунь, равномерно распределите и прочешите корни. Это не только придаст свежесть и ухоженность жирным корням, но и создаст объем, который замаскирует под собой какие-то огрехи. Особенно удачно для блондинок, потому что белый налет шампуня подстроится именно под светлый цвет волос. А для темных волос можно поискать сухой шампунь с эффектом окрашивания.

  • Лайфхак 4. Объемная прическа

Если не хотите использовать химию, просто смените прическу. Спасти положение поможет стайлер или щипцы для завивки. Соорудите объемную укладку, локоны, кудряшки, которые попросту закроют ваши корни и сделают менее заметными. Также придать объем волосам поможет изменение пробора, чтобы локоны немного поменяли привычное положение.

  • Лайфхак 5. Ободок

Еще один вариант, как скрыть корни – наденьте на голову обруч или повяжите узкую косынку. Эти аксессуары очень просто и быстро скроют явные дефекты у корней волос.

Ранее мы публиковали лунный календарь стрижек на апрель-2021: в какие дни можно стричь волосы.

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