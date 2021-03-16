Как скрыть отросшие корни волос: 5 женских хитростей
Нужно срочно навести марафет, а времени на салон нет – что делать?
Есть сразу несколько способов, как замаскировать отросшие корни волос, если вам срочно нужно выглядеть безукоризненно, а на поход к мастеру нет времени. Читайте наши лайфхаки и выбирайте, какой вам больше подходит.
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- Лайфхак 1. Консилер для волос
Вам на помощь придет доступное тонирующее средство, которое потребует всего 10-15 минут времени. Главное – подобрать свой оттенок. Удобно использовать спрей, который наносится не по всей длине, а лишь на прикорневую зону. Цвет продержится до следующей головомойки, и при этом не сойдет от дождя или пота.
- Лайфхак 2. Цветной шампунь
Это средство, равномерно нанесенное на волосы на 10 минут, способно на какое-то время усилить оттенок, придать ему насыщенности и замаскировать отросшие корни. Оно работает особенно удачно, если родной цвет ваших волос светлее, чем краска. Но имейте в виду, что цветной шампунь вряд ли надежно спрячет седину.
- Лайфхак 3. Сухой шампунь
Нанесите на волосы сухой шампунь, равномерно распределите и прочешите корни. Это не только придаст свежесть и ухоженность жирным корням, но и создаст объем, который замаскирует под собой какие-то огрехи. Особенно удачно для блондинок, потому что белый налет шампуня подстроится именно под светлый цвет волос. А для темных волос можно поискать сухой шампунь с эффектом окрашивания.
- Лайфхак 4. Объемная прическа
Если не хотите использовать химию, просто смените прическу. Спасти положение поможет стайлер или щипцы для завивки. Соорудите объемную укладку, локоны, кудряшки, которые попросту закроют ваши корни и сделают менее заметными. Также придать объем волосам поможет изменение пробора, чтобы локоны немного поменяли привычное положение.
- Лайфхак 5. Ободок
Еще один вариант, как скрыть корни – наденьте на голову обруч или повяжите узкую косынку. Эти аксессуары очень просто и быстро скроют явные дефекты у корней волос.
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