Женщина-кошка: Ирина Шейк снялась в горячей фотосессии

Модель позировала в дерзких леопардовых образах на фоне пустыни, заправки и придорожного отеля

Ирина Шейк стала лицом рекламной кампании Pinko / Фото: Коллаж: Сегодня

Ирина Шейк, которой недавно исполнилось 36 лет, стала лицом итальянского бренда современной моды Pinko. В горячей фотосессии модель позирует возле заправки и закусочной в духе американских фильмов 80-х, пишет WWD.

В новой рекламной кампании марки основное внимание уделяется сумке Love Bag Click с круглым круглым логотипом, украшенным двумя крошечными птицами.

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Ирина Шейк снялась для рекламы новых сумок Pinko / Фото: PINKO

На шикарных снимках фотографа Брианны Капоцци Шейк предстает в образе второй кожи с леопардовым принтом, а также в мини-платье с животным рисунком, украшенным пайетками и блестками. Модель излучает сексуальность, позируя на фоне минималистического пустынного пейзажа.

Ирина Шейк снялась для рекламы новых сумок Pinko / Фото: PINKO

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Мы выбрали Ирину, потому что она заставляет нас мечтать, и я верю, что с нами она заставит мечтать наших клиентов. Но это был не только выбор, продиктованный сердцем: после нескольких проведенных нами исследований отношений между брендом и текущими, а также потенциальными клиентами, мы обнаружили, что лучшая формула, определяющая наших женщин "бесстрашная красота".

— сказал Пьетро Негра, основатель и главный исполнительный директор Pinko.

Ирина Шейк снялась для рекламы новых сумок Pinko / Фото: PINKO

Ирина Шейк снялась для рекламы новых сумок Pinko / Фото: PINKO

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Больше снимков из новой фотосессии смотрите в галерее.

Ирина Шейк стала лицом бренда Pinko / Фото: PINKO Ирина Шейк стала лицом бренда Pinko / Фото: PINKO Ирина Шейк стала лицом бренда Pinko / Фото: PINKO Ирина Шейк стала лицом бренда Pinko / Фото: PINKO Ирина Шейк стала лицом бренда Pinko / Фото: PINKO Ирина Шейк стала лицом бренда Pinko / Фото: PINKO 1 /6

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