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Жінка-кішка: Ірина Шейк знялася у гарячій фотосесії

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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27 січня, 13:30
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Модель позувала в зухвалих леопардових образах на тлі пустелі, заправки та придорожнього готелю
Ирина Шейк стала лицом рекламной кампании Pinko
Ирина Шейк стала лицом рекламной кампании Pinko / Фото: Колаж: Сьогодні

Ірина Шейк, якій нещодавно виповнилося 36 років, стала обличчям італійського бренду сучасної моди Pinko. У гарячій фотосесії модель позує біля заправки та закусочної на кшталт американських фільмів 80-х, пише WWD.

У новій рекламній кампанії марки основна увага приділяється сумці Love Bag Click із круглим круглим логотипом, прикрашеним двома крихітними птахами.

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Ірина Шейк знялася для реклами нових сумок Pinko
Ірина Шейк знялася для реклами нових сумок Pinko / Фото: PINKO

На шикарних знімках фотографа Бріанни Капоцці Шейк постає в образі другої шкіри з леопардовим принтом, а також у міні-сукні з тваринним малюнком, прикрашеній паєтками та блискітками. Модель випромінює сексуальність, позуючи на тлі мінімалістичного пустельного краєвиду.

Ірина Шейк знялася для реклами нових сумок Pinko
Ірина Шейк знялася для реклами нових сумок Pinko / Фото: PINKO

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Ми вибрали Ірину, тому що вона змушує нас мріяти, і я вірю, що вона змусить мріяти наших клієнтів. Але це був не лише вибір, продиктований серцем: після кількох проведених нами досліджень відносин між брендом та поточними, а також потенційними клієнтами, ми виявили, що найкраща формула, яка визначає наших жінок "безстрашна краса".

— сказав П'єтро Негра, засновник та головний виконавчий директор Pinko.

Ірина Шейк знялася для реклами нових сумок Pinko
Ірина Шейк знялася для реклами нових сумок Pinko / Фото: PINKO

Ірина Шейк знялася для реклами нових сумок Pinko
Ірина Шейк знялася для реклами нових сумок Pinko / Фото: PINKO

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Більше знімків із нової фотосесії дивіться у галереї.

Ірина Шейк стала обличчям бренду Pinko | Фото: PINKO
Ірина Шейк стала обличчям бренду Pinko / Фото: PINKO
Ірина Шейк стала обличчям бренду Pinko | Фото: PINKO
Ірина Шейк стала обличчям бренду Pinko / Фото: PINKO
Ірина Шейк стала обличчям бренду Pinko | Фото: PINKO
Ірина Шейк стала обличчям бренду Pinko / Фото: PINKO
Ірина Шейк стала обличчям бренду Pinko | Фото: PINKO
Ірина Шейк стала обличчям бренду Pinko / Фото: PINKO
Ірина Шейк стала обличчям бренду Pinko | Фото: PINKO
Ірина Шейк стала обличчям бренду Pinko / Фото: PINKO
Ірина Шейк стала обличчям бренду Pinko | Фото: PINKO
Ірина Шейк стала обличчям бренду Pinko / Фото: PINKO
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Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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