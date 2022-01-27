Жінка-кішка: Ірина Шейк знялася у гарячій фотосесії

Модель позувала в зухвалих леопардових образах на тлі пустелі, заправки та придорожнього готелю

Ирина Шейк стала лицом рекламной кампании Pinko / Фото: Колаж: Сьогодні

Ірина Шейк, якій нещодавно виповнилося 36 років, стала обличчям італійського бренду сучасної моди Pinko. У гарячій фотосесії модель позує біля заправки та закусочної на кшталт американських фільмів 80-х, пише WWD.

У новій рекламній кампанії марки основна увага приділяється сумці Love Bag Click із круглим круглим логотипом, прикрашеним двома крихітними птахами.

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Ірина Шейк знялася для реклами нових сумок Pinko / Фото: PINKO

На шикарних знімках фотографа Бріанни Капоцці Шейк постає в образі другої шкіри з леопардовим принтом, а також у міні-сукні з тваринним малюнком, прикрашеній паєтками та блискітками. Модель випромінює сексуальність, позуючи на тлі мінімалістичного пустельного краєвиду.

Ірина Шейк знялася для реклами нових сумок Pinko / Фото: PINKO

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Ми вибрали Ірину, тому що вона змушує нас мріяти, і я вірю, що вона змусить мріяти наших клієнтів. Але це був не лише вибір, продиктований серцем: після кількох проведених нами досліджень відносин між брендом та поточними, а також потенційними клієнтами, ми виявили, що найкраща формула, яка визначає наших жінок "безстрашна краса".

— сказав П'єтро Негра, засновник та головний виконавчий директор Pinko.

Ірина Шейк знялася для реклами нових сумок Pinko / Фото: PINKO

Ірина Шейк знялася для реклами нових сумок Pinko / Фото: PINKO

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Більше знімків із нової фотосесії дивіться у галереї.

Ірина Шейк стала обличчям бренду Pinko / Фото: PINKO Ірина Шейк стала обличчям бренду Pinko / Фото: PINKO Ірина Шейк стала обличчям бренду Pinko / Фото: PINKO Ірина Шейк стала обличчям бренду Pinko / Фото: PINKO Ірина Шейк стала обличчям бренду Pinko / Фото: PINKO Ірина Шейк стала обличчям бренду Pinko / Фото: PINKO 1 /6

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