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1000 часов работы: что нужно знать о платье Кристен Стюарт в фильме "Спенсер"

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
3 сентября, 17:44
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Сегодня, 3-го сентября, в рамках 78-го Венецианского кинофестиваля состоится премьера фильма "Спенсер" о принцессе Диане, главную роль в котором сыграла Кристен Стюарт
Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы
Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы / Фото: labiennale.org

Кристен Стюарт, которую не отличить от принцессы Дианы, снялась в кутюрном платье Chanel для постера биографической драмы "Спенсер" режиссера Пабло Ларраина.

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На официальном промо-постере картины о принцессе Диане Стюарт изображена скорбящей с закрытым лицом в роли леди Ди. Несмотря на такой драматизм снимка, платье американской актрисы не осталось незамеченным.

Официальный постер фильма "Спенсер"
Официальный постер фильма "Спенсер" / Фото: instagram.com/spencer_movie/

Вечернее платье создано из бежевой органзы, украшенное золотыми и серебряными пайетками, переплетенными в тонкие цветочные ветви. Бюстье наряда окаймлено изящной складкой из тюля, украшенной пайетками и атласной тесьмой. В дополнение: атласный бант вокруг талии, плиссировка и тысячи оборок.

/ Фото: Chanel

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Наряд специально воссоздали для Кристен Стюарт, которая является лицом бренда, в мастерской ателье модного дома. Платье под номером 82 изначально было создано Карлом Лагерфельдом для кутюрного показа дома Chanel сезона весна-лето – 1988.

/ Фото: Chanel

Всего над нарядом работало пять швей. На его создание ушло 1034 часа, в том числе только на вышивку – 700 часов.

/ Фото: Chanel

Интересно, что принцесса Диана очень редко носила Chanel.

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/ Фото: Chanel

Напомним, в мировой прокат фильм "Спенсер" выйдет 4-го ноября. Сюжет картины расскажет о рождественских праздниках 1991 года, которые королевская семья традиционно провела в поместье Сандрингем. Именно в тот момент принцесса Диана принимает решение развестись с принцем Чарльзом.

Смотрите видео о других фильмах и сериалах о принцессе Диане:

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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