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1000 годин роботи: що потрібно знати про сукню Крістен Стюарт у фільмі "Спенсер"

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
3 вересня, 17:44
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Сьогодні, 3-го вересня, в рамках 78-го Венеціанського кінофестивалю відбудеться прем'єра фільму "Спенсер" про принцесу Діану, головну роль в якому зіграла Крістен Стюарт
Крістен Стюарт у ролі принцеси Діани
Крістен Стюарт у ролі принцеси Діани / Фото: labiennale.org

Крістен Стюарт, яку не відрізниш від принцеси Діани, знялася в кутюрному платті Chanel для постера біографічної драми "Спенсер" режисера Пабло Ларраіна.

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На офіційному промо-постері картини про принцесу Діану Стюарт зображена у скорботі з закритим обличчям в ролі леді Ді. Незважаючи на такий драматизм знімка, плаття американської актриси не залишилося непоміченим.

Офіційний постер фільму "Спенсер"
Офіційний постер фільму "Спенсер" / Фото: instagram.com/spencer_movie/

Вечірня сукня створена з бежевої органзи, прикрашена золотими і срібними паєтками, переплетеними в тонкі квіткові гілки. Бюстьє наряду облямовано витонченою складкою з тюлю, прикрашеної паєтками і атласною тасьмою. На додаток: атласний бант навколо талії, плісировка і тисячі оборок.

/ Фото: Chanel

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Наряд спеціально відтворили для Крістен Стюарт, яка є обличчям бренду, в майстерні ательє модного будинку. Сукня під номером 82 з самого початку була створена Карлом Лагерфельдом для кутюрного показу будинку Chanel сезону весна-літо – 1988.

/ Фото: Chanel

Всього над сукнею працювало п'ять швачок. На її створення пішло 1034 години, в тому числі тільки на вишивку – 700 годин.

/ Фото: Chanel

Цікаво, що принцеса Діана дуже рідко носила Chanel.

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/ Фото: Chanel

Нагадаємо, в світовий прокат фільм "Спенсер" вийде 4-го листопада. Сюжет картини розповість про різдвяні свята 1991 року, які королівська сім'я традиційно провела в маєтку Сандрінгем. Саме в той момент принцеса Діана приймає рішення розлучитися з принцом Чарльзом.

Дивіться відео про інші фільми та серіали про принцесу Діану:

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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