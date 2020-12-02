Украинка Оксана Лынив стала лучшим дирижером Германии

Оксана стала победительницей премии Oper! Awards

Львовянка Оксана Лынив стала лауреатом престижной немецкой премии, основанной оперным журналом Oper! Das Magazin. Она победила в номинации "Лучший дирижер". Об этом Оксана сообщила на своей странице в Facebook.

"Неожиданная для меня награда Oper! Awards от ведущих немецких критиков, основанная оперным журналом Oper! Das Magazin. Ею в 20 различных категориях отмечаются музыкальные коллективы, оперные постановки и яркие театральные художники. Сегодня мы все должны были быть в Берлине, и из-за пандемии, церемония награждения была перенесена в онлайн-формат. Горжусь получением награды из рук известного музыкального журналиста Германии Мануэля Бруга и основателя награды доктора Ульриха Рунко", – пишет Лынив.

Оксана Лынив Фото: facebook.com/oksana.lyniv

Оксана Лынив – украинский дирижер родом из города Броды Львовской области. Окончила Львовское музучилище имени Станислава Людкевича и Львовскую государственную музыкальную академию имени Николая Лысенко. Первая женщина- главный дирижер Оперы и филармонического оркестра в Граце, Австрия, основательница и художественный руководитель фестиваля LvivMozArt, основательница и главный дирижер Молодежного симфонического оркестра Украины YsOU.

Напомним, режиссер "Киборгов" и "Захара Беркута" Ахтем Сеитаблаев получил премию имени Василя Стуса. Ранее мы сообщали, что украинский фильм "Плохие дороги" получил награду Венецианского кинофестиваля.

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