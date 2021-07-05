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В интервью Собчак показали не ту Полякову — редакторы программы перепутали Олю с Полей

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
5 июля, 16:56
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Редакторы программы "Осторожно, Собчак", которую ведет Ксения Собчак на своем YouTube-канале, оконфузились, добавив в видео фото российской актрисы вместо снимка Оли
Олю Полякову перепутали с российской актрисой Полей Поляковой
Олю Полякову перепутали с российской актрисой Полей Поляковой / Фото: instagram.com/polyakovamusic, instagram.com/polya.polyakova

Валерий Меладзе дал откровенное интервью Ксении Собчак, где прокомментировал скандал вокруг Ани Лорак и Константина Меладзе. В контексте этой истории Ксения вспомнила, что и украинская певица Оля Полякова тоже поделилась личной историей о "харрасменте" со стороны Константина.

В тот момент, когда Ксения говорила об Оле, на экране появился скриншот новости, которая была размещена на сайте rueconomics.ru.

Под заголовком "Певица Ольга Полякова рассказала, что Меладзе предлагал ей интим" размещено фото российской актрисы Поли Поляковой. Видимо, редакторы сайта не знают, как выглядит украинская Полякова и не проверили информацию. А редакторы Собчак, по всей видимости, тоже не удосужились проверить, какая именно Полякова запечатлена на фото.

Олю Полякову перепутали с Полей Поляковой
Олю Полякову перепутали с Полей Поляковой / Фото: Скриншот из YouTube

К слову, обсуждая заявление Оли Поляковой о Константине, Валерий назвал артистку "фриком".

Ольга Полякова – я помню ее. Во-первых, это фрик, а не исполнитель, мне кажется. Ольга Полякова запомнилась мне тем, что она ходила в купальнике в общественных местах и с короной на голове, как Сергей Зверев, – заявил Валерий.

Во время этих слов, к слову, редакторы поместили уже правильные кадры с Олей.

Оля Полякова
Оля Полякова / Фото: Скриншот из YouTube

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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