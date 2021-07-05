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Меладзе о секс-скандале Лорак с его братом: Не понимаю, к чему она это ляпнула

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
5 июля, 15:28
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Артист заявил, что Константин Меладзе никогда бы не позволил себе делать непристойные предложения женщинам. Валерий не понимает, почему Ани Лорак сделала такое заявление
Валерий Меладзе прокомментировал слова Ани Лорак о его брате
Валерий Меладзе прокомментировал слова Ани Лорак о его брате / Фото: instagram.com/anilorak, instagram.com/meladzevalerian

Недавно все обсуждали громкий скандал, который возник вокруг певицы Ани Лорак и известного композитора и продюсера Константина Меладзе. Лорак обвинила Меладзе в харрасменте, заявив что он предлагал ей интимные отношения взамен на продвижение в карьере.

Позже артистка взяла свои слова обратно и заявила, что ее неправильно поняли. Но внимание прессы и общественности к этой ситуации только усилилось. Скандал прокомментировал Валерий Меладзе – певец и младший брат Константина.

Костя, во-первых, самодостаточный человек, абсолютно. Во-вторых, он до такой степени скромный, интеллигентный и настолько трепетно относится к женщинам...Он может написать женщине стихи, он может совершить какой-то красивый поступок. Но, чтобы каким-то образом намекать на то, что он чего-то хочет взамен на что-то...Более того, если задать вопрос самой Каролине (Ани Лорак – Ред.), мне кажется, она сама не сможет объяснить, к чему она это все ляпнула. И я вообще не понимаю, зачем, – заявил Валерий в интервью Ксении Собчак.

Валерий Меладзе опроверг слова Ани Лорак о Константине Меладзе
Валерий Меладзе опроверг слова Ани Лорак о Константине Меладзе / Фото: instagram.com/anilorak, instagram.com/meladzevalerian

А вот, что ранее в интервью заявила Ани Лорак:

Костя испытывал ко мне симпатию. Будь я другим человеком, моя жизнь пошла бы по взлетной полосе. Но у меня всегда были свои понятия о том, как надо. И ту работу, которую он мне предлагал, и тот путь развития — они мне не подошли, – рассказала певица.

Ани Лорак, к слову, поддержали многие другие исполнительницы, среди которых была и Оля Полякова. Несмотря на все это Лорак позже забрала свои слова обратно, заявив, что ее якобы неправильно поняли.

Интервью Валерия Меладзе для Ксении Собчак:

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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