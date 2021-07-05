Меладзе о секс-скандале Лорак с его братом: Не понимаю, к чему она это ляпнула

Артист заявил, что Константин Меладзе никогда бы не позволил себе делать непристойные предложения женщинам. Валерий не понимает, почему Ани Лорак сделала такое заявление

Валерий Меладзе прокомментировал слова Ани Лорак о его брате / Фото: instagram.com/anilorak, instagram.com/meladzevalerian

Недавно все обсуждали громкий скандал, который возник вокруг певицы Ани Лорак и известного композитора и продюсера Константина Меладзе. Лорак обвинила Меладзе в харрасменте, заявив что он предлагал ей интимные отношения взамен на продвижение в карьере.

Позже артистка взяла свои слова обратно и заявила, что ее неправильно поняли. Но внимание прессы и общественности к этой ситуации только усилилось. Скандал прокомментировал Валерий Меладзе – певец и младший брат Константина.

Костя, во-первых, самодостаточный человек, абсолютно. Во-вторых, он до такой степени скромный, интеллигентный и настолько трепетно относится к женщинам...Он может написать женщине стихи, он может совершить какой-то красивый поступок. Но, чтобы каким-то образом намекать на то, что он чего-то хочет взамен на что-то...Более того, если задать вопрос самой Каролине (Ани Лорак – Ред.), мне кажется, она сама не сможет объяснить, к чему она это все ляпнула. И я вообще не понимаю, зачем, – заявил Валерий в интервью Ксении Собчак.

Валерий Меладзе опроверг слова Ани Лорак о Константине Меладзе / Фото: instagram.com/anilorak, instagram.com/meladzevalerian

А вот, что ранее в интервью заявила Ани Лорак:

Костя испытывал ко мне симпатию. Будь я другим человеком, моя жизнь пошла бы по взлетной полосе. Но у меня всегда были свои понятия о том, как надо. И ту работу, которую он мне предлагал, и тот путь развития — они мне не подошли, – рассказала певица.

Ани Лорак, к слову, поддержали многие другие исполнительницы, среди которых была и Оля Полякова. Несмотря на все это Лорак позже забрала свои слова обратно, заявив, что ее якобы неправильно поняли.

Интервью Валерия Меладзе для Ксении Собчак: