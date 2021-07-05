В інтерв'ю Собчак показали не ту Полякову – редактори програми переплутали Олю з Полею

Редактори програми "Осторожно, Собчак", яку веде Ксенія Собчак на своєму YouTube-каналі, осоромилися, додавши в відео фото російської актриси замість знімка Олі

/ Фото: instagram.com/polyakovamusic, instagram.com/polya.polyakova

Валерій Меладзе дав відверте інтерв'ю Ксенії Собчак, де прокоментував скандал навколо Ані Лорак і Костянтина Меладзе. У контексті цієї історії Ксенія згадала, що і українська співачка Оля Полякова теж поділилася особистою історією про "харрасмент" з боку Костянтина.

У той момент, коли Ксенія говорила про Олю, на екрані з'явився скріншот новини, яка була розміщена на сайті rueconomics.ru.

Під заголовком "Співачка Ольга Полякова розповіла, що Меладзе пропонував їй інтим" розміщено фото російської актриси Полі Полякової. Мабуть, редактори сайту не знають, як виглядає українська Полякова і не перевірили інформацію. А редактори Собчак, вочевидь, теж не спромоглися перевірити, яка саме Полякова відображена на фото.

Олю Полякову переплутали з Полею Поляковою / Фото: Скріншот з YouTube

До слова, обговорюючи заяву Олі Полякової про Костянтина, Валерій назвав артистку "фріком".

Ольга Полякова – я пам'ятаю її. По-перше, це фрік, а не виконавець, мені здається. Ольга Полякова запам'яталася мені тим, що вона ходила в купальнику в громадських місцях і з короною на голові, як Сергій Звєрєв, – заявив Валерій.

Під час цих слів, до речі, редактори помістили вже правильні кадри з Олею.

Оля Полякова / Фото: Скріншот з YouTube

Нагадаємо, Олю Полякову присоромили за фотошоп.