Старшая дочь Ольги Сумской блеснула фигурой в откровенном платье после вторых родов (видео)

Меньше года прошло после пополнения в семье актрисы

Старшая дочь актрисы Ольги Сумской, Антонина Паперная, которая в прошлом году родила сына, показала блестящую фигуру спустя девять месяцев после родов. 30-летняя актриса позировала в антуражной локации, надев роскошное кожаное мини-платье и опубликовала серию фото и видео в Instagram.

Дочь Ольги Сумской дополнила свой сексуальный образ черным чокером, кожаными ботфортами, а волосы завязала в высокий хвост.

Антонина Паперная Фото: instagram.com/tony__pepper

Также актриса сделала яркий мейк и маникюр алого оттенка.

Антонина Паперная Фото: instagram.com/tony__pepper

Антонина опубликовала видео, на котором соблазнительно позировала фотографу.

Антонина Паперная спустя девять месяцев после родов Видео: instagram.com/tony__pepper

Антонина Паперная и ее возлюбленный актер Владимир Яглыч стали родителями во второй раз в апреле прошлого года. До этого в 2017 году у пары родилась дочь, которую назвали Ева.

Ранее Ольга Сумская рассказала, почему после рождения внука она не могла с ним видеться.

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