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"Началась депрессивная фаза, но не стоит переживать" – Алексей Арестович поставил диагноз войне в Украине

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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31 мая, 18:00
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Алексей Арестович периодически щекочет нервы украинцам неоднозначными высказываниями. На этот раз советник главы Офиса президента Украины решил податься в психологи
Алексей Арестович поставил диагноз войне в Украине, он сообщил, что началась депрессивная фаза
Алексей Арестович поставил диагноз войне в Украине, он сообщил, что началась депрессивная фаза

"Война – это маниакально-депрессивный психоз" – такое заключение озвучил в своем инстаграме внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. Что он имел в виду, не будучи экспертом в области медицины и, тем более, психиатрии, – загадка.

Возможно, это очередной информационный шум или очередная "страшилка", в создании которых политик был замечен уже не раз. До этого Арестович уже "гадал" на картах таро и выкладывал шуточные посты в соцсетях.

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Алексей "пошел в психотерапевты", прогнозировав украинцам обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР)
Алексей "пошел в психотерапевты", прогнозировав украинцам обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) / Фото: Коллаж: Сегодня

На этот раз Алексей "пошел в психотерапевты", прогнозировав украинцам обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР). В этом состоянии к человеку периодически приходят навязчивые мысли или он совершает навязчивые действия.

Маниакальная фаза закончилась, началась депрессивная. Но не стоит переживать. Впереди еще обсессивно-компульсивное расстройство, – подытожил советник главы Офиса президента Украины.

Арестович прогнозирует украинцам новые "радости" – от десятикратного мытья рук, особенного ритуала выключения света перед выходом из дома до произнесения магических слов о суровой реальности и призывов к вере – хоть во что-нибудь. Причем политик отмечает, что "многие из нас найдут себя в этом, впереди – интересные жизненные открытия", и советует всем держаться.

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Также ранее мы писали, что Арестович рассказал, когда ВСУ выйдут на пик боевой мощи и что это будет означать.

А еще читайте, почему алкоголь во время войны – не лучший способ успокоиться и "подлечиться".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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