Life
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Смерть нардепа Полякова ⛔ Разумкова уволили 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🍿 Дело Труханова

ТОП ресторан

Модные платья

Отдых на море

Мисс Украина

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Согреваемся осенью глинтвейном! 7 заведений Киева с вкусным напитком

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
8 октября, 18:45
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Осень – уютное время года. Хочется меньше времени проводить на улице, а больше – в кафе с тепленьким глинтвейном. Мы расскажем о 7 заведениях столицы, которые предлагают вкусный напиток. Прайс стартует от 85 гривен за классический глинтвейн и до 350 гривен за напиток в королевской интерпретации
Согреваемся осенью глинтвейном! 7 заведений Киева с вкусным напитком
Согреваемся осенью глинтвейном! 7 заведений Киева с вкусным напитком

1 – DRUZI Cafe

Кафе для настоящих друзей, которые любят уютную атмосферу, музыку на полную громкость и настольные игры. И, конечно, вкусную кухню. В DRUZI Cafe готовят блюда разных народов мира. Глинтвейнов в меню есть два по бюджетному прайсу: классический красный и грушевый на белом вине.

Прайс на глинтвейн в DRUZI Cafe 85 гривен
Прайс на глинтвейн в DRUZI Cafe 85 гривен / Фото: tipmymenu.com

Реклама

Цены: классический глинтвейн и грушевый глинтвейн на белом вине по 85 гривен.

Где найти: на ул. Прорезной, 5 и Андреевском спуске, 2Д.

2 – "Хлебный"

Кафе-пекарня "Хлебный" славится своей выпечкой. Без их круассанов и кофе некоторые киевляне не представляют своего завтрака. Но в холодное время года глинтвейн конкурирует с кофе, ведь его тоже заказывают. В меню заведения найдете только один такой напиток по классическому рецепту.

Реклама

Глинтвейн в "Хлебном" стоит 115 гривен
Глинтвейн в "Хлебном" стоит 115 гривен / Фото: Онлайн-меню закладу "Хлібний"

Цена: классический глинтвейн – 115 гривен.

Где найти: улица Крещатик, 32, Большая Васильковская, 67/7, Богдана Хмельницкого, 32 и ул. Контрактовая площадь, 2/1.

Реклама

3 – Fandom Coffee Bar

Заведение Fandom Coffee Bar находится недалеко от метро Золотые Ворота. Сюда приходят на неспешные завтраки, деловые встречи и особые ужины. В меню среди коктейлей мы нашли две разновидности глинтвейна.

Глинтвейн в Fandom Coffee Bar стоит 115 гривен
Глинтвейн в Fandom Coffee Bar стоит 115 гривен / Фото: Facebook: Кафе Fandom

Цены: классический красный глинтвейн и на белом вине по 115 гривен.

Где найти: на ул. Владимирской, 49a.

4 – DOM №10

Посетите DOM №10, если хотите, чтобы пребывание в заведении напоминало домашний уют. Согласитесь, что название говорит само за себя. А еще музей! Ведь дом, в котором находится кафе – памятник архитектуры XIX столетия. Место подходит не только для питья глинтвейна наедине, но и особых ужинов и деловых встреч. В меню заведения найдете 4 глинтвейна на любой вкус.

Цены на глинтвейн в DOM №10 стартуют от 90 гривен
Цены на глинтвейн в DOM №10 стартуют от 90 гривен / Фото: Instagram: dom10.restaurant

Цены: глинтвейн из белого вина с облепихой – 130 гривен, с белого вина с маракуйей – 150 гривен, из красного вина пряный – 135 гривен и безалкогольный с пряностями – 90 гривен.

Где найти: ул. Спасская, 10.

5 – Très Branché

Это кафе с французскими традициями в сердце Киева. Но в Très Branché не только душистые круассаны в меню и другие аутентичные блюда и напитки страны, но и глинтвейны. К слову, сезон приготовления глинтвейнов в заведении стартовал 8 октября.

Цена глинтвейнов в Très Branché 139 гривен
Цена глинтвейнов в Très Branché 139 гривен / Фото: kyivmaps.com

Цены: классический красный глинтвейн, розовый и глинтвейн с белым вином по 139 гривен.

Где найти: ул. Николая Лысенко, 4.

6 – 4844 outlaw bar

Если вы мечтали посетить Манхэттен, то данный заведение для вас. Ведь его концепция напомнит Нью-Йорк. Дизайн заведения стильный: минимализм в зеленых цветах оценят эстеты. Сюда приходят вечером, чтобы покурить кальяны, а также выпить коктейли в кругу друзей. И не без глинтвейна: в меню предлагают один вид напитка.

Глинтвейн в 4844 outlaw bar стоит 255 гривен
Глинтвейн в 4844 outlaw bar стоит 255 гривен / Фото: 4844

Цены: классический глинтвейн – 255 гривен.

Где найти: Кловский спуск, 13.

7 – Avalon

Один из премиальных заведений Киева – Avalon. Его любят бизнесмены и медийные люди. Недавно мы рассказывали, что самый дорогой борщ в столице нашли именно здесь. Глинтвейны в заведении также не из бюджетных, но с интересной рецептурой. Один из них – Wine Rhapsody с клубникой, ежевикой и чаем ройбуш, а также Royal Mulled Wine с ликером черной смородины, хересом, медом, лимоном, апельсином и клюквой.

Прайс на глинтвейны в Avalon от 300 гривен
Прайс на глинтвейны в Avalon от 300 гривен / Фото: Facebook: Avalon

Цены: Wine Rhapsody – 350 гривен, а Royal Mulled Wine – 300 гривен.

Где найти: ул. Леонтовича, 3.

Ранее мы рассказывали, что нашли в Киеве любимое шампанское Мадонны за 149 тыс. гривен.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Дэниел Крейг уходит в отставку
ТОП-5 подружек Джеймса Бонда
Ева Грин
Ева Грин
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Леа Сейду
Леа Сейду
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Ана де Армас
Ана де Армас
1/2
Опрос
Ближайшие события

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
MUST HAVE
Beauty-новинки по уходу за волосами
Купить
Just do it
Полезный совет на сегодня
Включайте в рацион продукты, богатые витамином D
Узнать ТОП-5 продуктов
Лайфхак дня
Как сделать сушку из яблок
Хакнуть
Сольник звезды
Джамала
21 октября / 19:00
5 главных концертов октября
Джей Ло в новой рекламной кампании Coach
Эстетика дома
Интерьерная линейка от Louis Vuitton
1/2
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
4 - 10 октября
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ночь в отеле на Мальдивах за миллион гривен
За что такие деньги?
Личный опыт
Как съездить в Будапешт недорого
Реальные цены
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять