Осень – уютное время года. Хочется меньше времени проводить на улице, а больше – в кафе с тепленьким глинтвейном. Мы расскажем о 7 заведениях столицы, которые предлагают вкусный напиток. Прайс стартует от 85 гривен за классический глинтвейн и до 350 гривен за напиток в королевской интерпретации

Согреваемся осенью глинтвейном! 7 заведений Киева с вкусным напитком

1 – DRUZI Cafe

Кафе для настоящих друзей, которые любят уютную атмосферу, музыку на полную громкость и настольные игры. И, конечно, вкусную кухню. В DRUZI Cafe готовят блюда разных народов мира. Глинтвейнов в меню есть два по бюджетному прайсу: классический красный и грушевый на белом вине.

Прайс на глинтвейн в DRUZI Cafe 85 гривен / Фото: tipmymenu.com

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Цены: классический глинтвейн и грушевый глинтвейн на белом вине по 85 гривен.

Где найти: на ул. Прорезной, 5 и Андреевском спуске, 2Д.

2 – "Хлебный"

Кафе-пекарня "Хлебный" славится своей выпечкой. Без их круассанов и кофе некоторые киевляне не представляют своего завтрака. Но в холодное время года глинтвейн конкурирует с кофе, ведь его тоже заказывают. В меню заведения найдете только один такой напиток по классическому рецепту.

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Глинтвейн в "Хлебном" стоит 115 гривен / Фото: Онлайн-меню закладу "Хлібний"

Цена: классический глинтвейн – 115 гривен.

Где найти: улица Крещатик, 32, Большая Васильковская, 67/7, Богдана Хмельницкого, 32 и ул. Контрактовая площадь, 2/1.

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3 – Fandom Coffee Bar

Заведение Fandom Coffee Bar находится недалеко от метро Золотые Ворота. Сюда приходят на неспешные завтраки, деловые встречи и особые ужины. В меню среди коктейлей мы нашли две разновидности глинтвейна.

Глинтвейн в Fandom Coffee Bar стоит 115 гривен / Фото: Facebook: Кафе Fandom

Цены: классический красный глинтвейн и на белом вине по 115 гривен.

Где найти: на ул. Владимирской, 49a.

4 – DOM №10

Посетите DOM №10, если хотите, чтобы пребывание в заведении напоминало домашний уют. Согласитесь, что название говорит само за себя. А еще музей! Ведь дом, в котором находится кафе – памятник архитектуры XIX столетия. Место подходит не только для питья глинтвейна наедине, но и особых ужинов и деловых встреч. В меню заведения найдете 4 глинтвейна на любой вкус.

Цены на глинтвейн в DOM №10 стартуют от 90 гривен / Фото: Instagram: dom10.restaurant

Цены: глинтвейн из белого вина с облепихой – 130 гривен, с белого вина с маракуйей – 150 гривен, из красного вина пряный – 135 гривен и безалкогольный с пряностями – 90 гривен.

Где найти: ул. Спасская, 10.

5 – Très Branché

Это кафе с французскими традициями в сердце Киева. Но в Très Branché не только душистые круассаны в меню и другие аутентичные блюда и напитки страны, но и глинтвейны. К слову, сезон приготовления глинтвейнов в заведении стартовал 8 октября.

Цена глинтвейнов в Très Branché 139 гривен / Фото: kyivmaps.com

Цены: классический красный глинтвейн, розовый и глинтвейн с белым вином по 139 гривен.

Где найти: ул. Николая Лысенко, 4.

6 – 4844 outlaw bar

Если вы мечтали посетить Манхэттен, то данный заведение для вас. Ведь его концепция напомнит Нью-Йорк. Дизайн заведения стильный: минимализм в зеленых цветах оценят эстеты. Сюда приходят вечером, чтобы покурить кальяны, а также выпить коктейли в кругу друзей. И не без глинтвейна: в меню предлагают один вид напитка.

Глинтвейн в 4844 outlaw bar стоит 255 гривен / Фото: 4844

Цены: классический глинтвейн – 255 гривен.

Где найти: Кловский спуск, 13.

7 – Avalon

Один из премиальных заведений Киева – Avalon. Его любят бизнесмены и медийные люди. Недавно мы рассказывали, что самый дорогой борщ в столице нашли именно здесь. Глинтвейны в заведении также не из бюджетных, но с интересной рецептурой. Один из них – Wine Rhapsody с клубникой, ежевикой и чаем ройбуш, а также Royal Mulled Wine с ликером черной смородины, хересом, медом, лимоном, апельсином и клюквой.

Прайс на глинтвейны в Avalon от 300 гривен / Фото: Facebook: Avalon

Цены: Wine Rhapsody – 350 гривен, а Royal Mulled Wine – 300 гривен.

Где найти: ул. Леонтовича, 3.

Ранее мы рассказывали, что нашли в Киеве любимое шампанское Мадонны за 149 тыс. гривен.