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Почему европейцы массово едут в Кишинев и как спланировать туда путешествие

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
7 ноября, 10:00
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У многих Кишинев ассоциируется с советщиной и "серыми" локациями, дожившими свое. Мы опровергнем миф и расскажем зачем сюда прилетают туристы со всего мира
За что европейцы обожают Кишинев и как спланировать туда путешествие
За что европейцы обожают Кишинев и как спланировать туда путешествие

О путешествии в столицу Молдовы поговорили с тревел-экспертом Анной Ковтун, ведь Кишинев она посетила недавно. И готова рассказать о лучших туристических местах и сколько нужно заплатить за такой трип.

Тревел-експерт Анна Ковтун
Тревел-експерт Анна Ковтун / Фото: пресс-служба

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Почему путешествие в Кишинев – must do?

Кишинев – это самый большой город Молдовы с историей. Туристам сложно не заметить его архитектурные достопримечательности и здания, оставшиеся еще с советских времен. Но путешественники из разных уголков мира приезжают не ради музея под открытым небом. Их интересует гастротур и много вина.

Кишинев – это самый большой город Молдовы с историей
Кишинев – это самый большой город Молдовы с историей / Фото: пресс-служба

И, конечно, прогулки по природным зонам. Ведь Кишинев называют одним из самых зеленых городов Европы. На его территории – 19 парков и 23 озера. Словом, есть где разгуляться после сотни съеденных калорий в заведениях. В городе также увидите винотеки, где можно продегустировать напиток, который самостоятельно делают в Молдове.

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Кишинев называют одним из самых зеленых городов Европы
Кишинев называют одним из самых зеленых городов Европы / Фото: пресс-служба

Туристы с Украины еще не распробовали Кишинев, ведь не считают его местом для отдыха. Некоторые думают, что там одна "советщина", другие не слышали о его гастро-активностях. Европейцы давно заценили перечисленные преимущества. И, конечно, прайс. Потому что тур для них бюджетный, если сравнить с их "родными" ценами.

Город оценят люди, которые любят есть и узнавать традиции страны через дегустацию аутентических блюд. И тем, кто "за" спокойный отдых, где одна из активностей – прогулка по эко-паркам и дегустация вина. Но компании друзей также найдут чем себя развлечь, потому что пабов и диско-клубов с зажигательной музыкой в Кишиневе немало.

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Ресторан Zaxi Fun & Finest
Ресторан Zaxi Fun & Finest / Фото: Tripadvisor

Тревел-эксперт Анна Ковтун рекомендует украинцам ехать сюда на уик-энд в гастротур.

Какие условия въезда?

В Молдову можно въехать:

  • по сертификату вакцинации в приложении Дія;
  • по бумажному сертификату из портала Дія с QR-кодом;
  • с бумажным свидетельством ВОЗ (желтый сертификат), выданный семейным врачом;
  • на основании отрицательного ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа;
  • на основании отрицательного результата экспресс-теста на антиген к вирусу SARS-CoV-2, сделанному не ранее чем за 48 часов.

Дополнительный ПЦР-тест по прибытии в Молдову делать не нужно.

Актуальные условия въезда проверяйте на карте МИД.

Какие туристические локации следует посетить?

1. Триумфальную арку, которая является частью площади и сквера Кафедрального собора. Еще ее называют "Святыми воротами". Для туристов в Молдове она как Эйфелева башня в Париже. И людей возле нее каждый день немало.

Триумфальная арка является частью площади и сквера Кафедрального собора
Триумфальная арка является частью площади и сквера Кафедрального собора / Фото: пресс-служба

2. Парк Валя-Морилор с озером также не обходите стороной. Местные называют его "Камсик" и приходят сюда выпить кофе в кафе с видом на водоем или заказать обед. Отреставрированные лестницы с фонтанами также пользуются популярностью, их называют локацией для фото.

3. В Музей селфи и Музей истории города Кишинева приходите, если хотите обогатиться информационно и разнообразить уик-энд.

4. Обратите внимание на памятник Штефану чел Маре, который является символом города. Его увидите через дорогу от Триумфальной арки. Он расположен в конце одноименной улицы. Возле памятника есть туристические магазины, там покупают аутентичные сувениры. За ним увидите одноименный парк с фонтанами.

Городской парк Штефан чел Маре
Городской парк Штефан чел Маре / Фото: пресс-служба

Где устроить гастротур и попробовать вино?

Протестируйте кухню в популярных заведениях столицы Молдовы: La Placinte №3, La Taifas и Sălcioara.

Вот список аутентичных блюд, который стоит сохранить каждому туристу в Кишиневе:

  • Бринзу из овечьего молока с салатом, мясными блюдами или вместо закуски;
  • Мамалыгу из кукурузной муки, которую подают с брынзой, шкварками, грибами или сметаной;
  • Суп Чербу, который готовят на квасе с добавлением мясного бульона и овощей;
  • Рулеты Вертуты с мясом, фруктами или овощами.
  • Пирог Плацинда из слоеного или дрожжевого теста с разными начинками.
  • Куриный бульон Зама с лапшой и отрубным квасом.

Что по ценам на аутентичные блюда: пирог Плацинда 50 гривен, мамалыга 180 гривен, суп Чорба – 70 гривен.

Аутентичные блюда Молдовы, которые стоит попробовать
Аутентичные блюда Молдовы, которые стоит попробовать / Фото: пресс-служба

Прайс на блюда разных кухонь мира: салат "Цезарь" 120 гривен, шпинатный суп 70 гривен, пицца "Барбекю" 140 гривен, чизкейк 75 гривен. Напитки: алкогольный "Мохито" – 80 гривен и литровая бутылка розе – 120 гривен.

Дегустируйте вино в винотеках: Invino, Vinurile Moldovei и Decanter Wine shop & Cafe.

Рекомендуем также поехать в город Криково, который в 15 км от Кишинева. Винные подвалы Крикового являются вторыми по величине в Молдове – простираются на 120 км. Туристам предлагают погулять по территории и попробовать вино.

Винные подвалы Крикового являются вторыми по величине в Молдове
Винные подвалы Крикового являются вторыми по величине в Молдове / Фото: seeds.org.ua

Сколько будет стоить путешествие в Кишинев?

Прайс на билеты в Кишинев.

  • Если будете добираться на автобусе, то сэкономите: из Одессы заплатите за билет на автобус от 300 гривен, а доберетесь за 5 часов. Из Киева от 550 гривен, дорога займет около 9 часов.
  • Цена на авиарейс – около 1500 гривен в одну сторону.

Прайс на жильйо

  • За апартаменты на двоих, которые предлагают на Airbnb, заплатите от 650 гривен.
  • Гостиничные номера на двоих на Booking – от 750 гривен.

За апартаменты на двоих заплатите от 650 гривен
За апартаменты на двоих заплатите от 650 гривен / Фото: пресс-служба

Питание

  • Ориентировочный прайс ланча на двоих с вином – 500 гривен.

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

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