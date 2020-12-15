Раскрыта тайна "самого одинокого дома в мире": поразительные фото

Здание расположено на склоне зеленого холма на необитаемом острове в Исландии

На необитаемом исландском острове Эллиджей почти 100 лет пустует "самый одинокий дом в мире". Белое здание с черной крышей расположено на склоне зеленого холма на северо-востоке архипелага Вестманнаэйяр.

На протяжении XVIII и XIX веков это живописное место было домом для нескольких семей. Однако в 1930-х годах его последние жители уехали на материк в поисках лучшей жизни, пишет таблоид The Sun.

С тех пор остров был полностью безлюдным, а одинокий дом породил множество теорий. Ходили слухи, что это здание построил эксцентричный миллиардер, чтобы спрятаться там в случае "зомби-апокалипсиса".

Также существует мнение, что это собственность религиозного фанатика-отшельника. Но, к сожалению, реальность оказалась прозаичной – дом построила Охотничья ассоциация Эллиджей.

К сожалению, в здании нет электричества и водопровода, хотя виды из окон просто потрясающие. Туристические компании даже предлагают путешественникам организовать однодневные поездки, чтобы полюбоваться захватывающими достопримечательностями этой необычной локации!

Напомним, ранее на продажу выставили самый узкий дом в Лондоне – его ширина всего 1,8 метра. За необычную недвижимость покупателю придется выложить 950 тысяч фунтом стерлингов (около 34,3 млн гривен).

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Кроме этого, дизайнер Томас Осинск и кинопродюсер из Лос-Анджелеса Крис Хэнли в рамках программы American Psycho спроектировали необычный зеркальный дом-невидимку.

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