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Instagram дня: девочка копирует образы звезд, создавая луки из всего, что под руку попадется (фото)

Мила Тодоренко Мила Тодоренко Редактор
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29 июня, 11:00
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13-летняя инфлюенсерша начала карьера в 5 лет, пока вы все думаете, стоит ли что-то постить в соцсети. Рассказываем о успехе маленькой блогерши
Девочка копирует образы знаменитостей и супермоделей, а атрибуты выбирает из подручных вещей
Девочка копирует образы знаменитостей и супермоделей, а атрибуты выбирает из подручных вещей / Фото: Коллаж: Сегодня

Дети – новые звезды соцсетей. Юные инфлюенсеры покруче нас разбираются в современных технологиях и придумывают, как заработать на смешных видео, обеспечивая своих родителей.

Смышленая девчушка из Австралии, 13-летняя Райли Дэшвуд, построила целую империю, повторяя образы звезд. Девочка ведет канал на YouTube под названием Riley Diary, в котором публикует видео с трюками, задачками и множеством других комедийных моментов. За ее жизнью в соцсети следят более 10 000 подписчиков.

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Начала свою карьеру инфлюенсера Райли в 5 лет. В шесть она стала настоящей звездой Instagram. Издания Daily Mail, Mashable и The Guardian становятся в очередь, чтобы взять у нее интервью.

Успех к девочке пришел не благодаря отцу, дизайнеру и креативному директору, который управляет каналами в социальных сетях.

В Instagram Райли публикует снимки, на которых она копирует образы знаменитостей с красных дорожек, собирая свои луки из разного мусора и ненужных вещей. За успехом девочки, которая напоминает кудряшку Сью, следят более 144 тысяч подписчиков. Собрали самые веселые Instagram-образы Райли.

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Мила Тодоренко
Мила Тодоренко Редактор

Окончила Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Пишу о красоте, моде, трендах и о всём, что вдохновляет зумеров

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