Instagram дня: кот Бандера, фоткающийся с "Джавелином" и в розовой панаме

Еще один краш среди украинских кошек-блогеров, фотографии которого достойны внимания

У кота Степана еще один конкурент – блогер кот Бандера / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время войны в Украине неизвестные животные становятся популярными, делая конкуренцию коту Степану. Бандерокот в Instagram среди новоиспеченных блогеров. Рассказываем, почему люди его фолловят.

БандероКот из Прикарпатья, выращенный на домашнем молоке и сметанке, смелый и справедливый, 13 лет мудрости, 6,5 кг благосостояния, – отмечают в описании Instagram кота Бандеры.

Контент-план юного блогера сосредоточен на важных для Украины датах и новостях. Количество его подписчиков – более 5 тысяч. Коту устраивают тематические фотосессии, учитывая повод.

Реклама

Его фотографии, как информационная лента новостей, но в формате фото. Найдете пост о Чернобаевке, праздновании Пасхи, спутниковых системах Starlink в Украине и т.д.

Коту Бандере устроили фотосессию ко Дню Киева. Сделали ему фото с шапкой в форме каштана и текстом I love Kyiv.

Реклама

Поддержать группу Kalush Orchestra на "Евровидении-2022" тоже не забыл. Фото в розовой панамке было сделано!

Забавно смотрятся фото кота Бандеры с игрушечными "Джавелином" и "Байрактаром" . Словом, "типичный" контент украинских котов.

Реклама

Фолловеры обожают блогера. Активно комментируют посты и не жалеют слов поддержки.

Как можно быть таким крутым, – написал пользователь.

Хороший бандеровец, какие брови и усы имеет, – написала пользовательница.

Котик Бандера самый лучший, – написал пользователь.

Вас заинтересует Instagram-аккаунт с фото украинцев, всюду видящих сине-желтый флаг.