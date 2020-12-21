Что приготовить на католическое Рождество: ТОП-5 рецептов
Предлагаем вам рецепты праздничных блюд, которые готовят в Европе и Америке на Рождество
Уже совсем скоро, а именно – 25 декабря в более чем 100 странах мира будут праздновать католическое Рождество. Предлагаем подготовиться к празднику основательно и приготовить вкусную еду, рецепты которой представлены ниже.
Запеченная свинина с черносливом
Время приготовления
- 2 часа
Ингредиенты:
- 100 г чернослива
- 1 кг корейки целым куском
- 1 ст. л бутончиков гвоздики
- 1 ст. л сахарной пудры
- 1 ст. л сливочного масла
- 2 шт средних кислых яблока
- 1/2 стакана мясного бульона
- 1/4 стакана сливок
- 1 ст. л крахмала
- соль, перец
⠀
Способ приготовления:
- Чернослив помыть и замочить в теплой воде.
- ⠀Корейку обсушить, натереть солью и перцем. Сделать на внешнем слое надрезы в виде решетки. Вложить в каждый ромбик по бутончику гвоздики.
- ⠀Посыпать свинину тонким слоем сахарной пудры. Положить на противень, смазанный сливочным маслом. Запекать в заранее разогретой духовке 40 минут на 200-220 градусов.
- ⠀Яблоки нарезать дольками. Отжать чернослив. Вынуть противень, разложить яблоки и чернослив вокруг мяса. Запекать еще 20-25 минут.
- ⠀Слить с противня мясной сок, процедить в кастрюлю. Добавить бульон, сливки, довести до кипения. Осторожно ввести в соус крахмал. Вскипятить, посолить, поперчить.
- ⠀Перед подачей прогреть мясо и фрукты в соусе.
Фаршированные шампиньоны
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Оливковое масло
- 3 ломтика тостового хлеба
- 1 зубчик измельченного чеснока
- 140 г козьего сыра
- 1/2 стакана листьев петрушки
- 1/4 ч.л. хлопья красного перца
- Соль
- 565 г шампиньонов, ножки срезать
Способ приготовления:
- Разогреть духовку до 200 °С. Слегка смазать противень оливковым маслом.
- В кухонном комбайне взбить хлеб и чеснок до получения мелких крошек; отложить 1/2 стакана смеси в сторону.
- Добавить козий сыр, зелень и хлопья перца. Приправить солью и взбить.
- Выложить начинку в каждый гриб и посыпать оставшимися крошками.
- Запекать, пока грибы не станут мягкими и слегка не подрумянятся, от 15 до 20 минут.
Паштет из печени с белым вином
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 500 г куриной или телячьей печени
- 150 г сливочного масла
- 100 мл сухого белого вина
- 1 репчатый лук
- 100 г жирных сливок
- 5 ст.л. растительного масла
- 2 дольки чеснока
- 1 ч.л. тимьяна
- молотый мускатный орех
- соль, молотый перец
Способ приготовления:
- Печень помыть, удалить пленки и жилы. Нарезать средними кусочками.
- Лук и чеснок почистить и мелко нарезать.
- Разогреть сковороду на среднем огне, добавить треть сливочного масла и растопить. Обжарить лук и чеснок до мягкости, около 5 минут. Добавить печень и готовить еще 10 минут.
- Добавить вино и пряности, жарить около 5 минут. Влить сливки, прогреть и снять с огня.
- Измельчить массу с помощью блендера до получения гладкого однородного пюре. Переложить паштет в форму.
- Растопить оставшееся масло. Пену снять шумовкой, жидкое масло процедить. Залить топленым маслом паштет. Накрыть пленкой и хранить в холодильнике
Рождественский салат от Джейми Оливера
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 4 шарика моцареллы по 100 г
- 4 крупных мандарина
- 2 горсти рукколы
- Несколько веточек мяты
- 4 ломтика прошутто
- 50 г пармезана
- Крупная соль
- Свежемолотый перец
- Цедра и сок одного лимона
- Оливковое масло
- Бальзамический уксус
Способ приготовления:
- Разрезать моцареллу на куски и выложить на тарелку. Посыпать солью, перцем и мелко натертой лимонной цедрой. Сверху разложить тонкие кружочки очищенных мандаринов.
- Сбрызнуть смесью лимонного сока и оливкового масла салатные листья. Завернуть их в ломтик прошутто как букет. Выложить на тарелку поверх мандаринов и моцареллы.
- Посыпать тонкой стружкой пармезана и мятными листьями. Сбрызнуть бальзамиком.
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Торт "Черный лес"
Время приготовления:
- 3 часа
Ингредиенты:
Для бисквита:
- 140 г желтков (7 шт.)
- 130 г сахара
- 126 г белков
- 25 г муки
- 25 г крахмала
- 25 г какао
- 50 г растопленного сливочного масла
Для начинки:
- 300 г замороженной вишни
- 100 мл воды
- 3 ст.л. сахара
- 20 г кукурузного крахмала
Для сиропа:
- 200 мл вишневого сока
- 2 ст.л. ванильного сахара
- 1 ст.л кирша
Для крема:
- 500 мл сливок (35%)
- 2 ст.л. сахарной пудры
- ванильный сахар
Способ приготовления:
- Просеять муку, крахмал и какао. Желтки взбить с 1/2 сахара в плотную светлую массу.
- Взбить белки с оставшимся сахаром до крепких пиков.
- К желткам добавить 1/3 взбитых белков, всыпать сухие ингредиенты, перемешать. Добавить оставшиеся белки.
- Часть теста (2-3 ст.л.) перемешать с растопленным сливочным маслом. Добавить в основное тесто, размешать.
- Вылить в подготовленную форму и выпекать 45 минут в разогретой до 180 °С духовке. Бисквит остудить, вынуть из формы. Разрезать на 3 коржа.
- Вишню разморозить, слить получившийся сок. Крахмал перемешать с водой, добавить к ягодам вместе с сахаром. Довести до кипения и проварить в течение 1-2 минут, помешивая. Остудить.
- Для сиропа вишневый сок и сахар прокипятить, остудить, добавить кирш.
- Холодные сливки взбить вместе с сахарной пудрой и ванилью.
- Первый корж пропитать сиропом, выложить часть крема. Сверху поместить половину вишневой начинки. Накрыть вторым коржом, пропитать сиропом. Повторить процедуру со сливками и начинкой. Третий корж пропитать и уложить пропитанной стороной внутрь.
- Верх и бока смазать взбитыми сливками. Выдавить розетки из оставшихся сливок. Бока и верх можно посыпать тертым шоколадом и украсить вишенками. Поставить торт в холодильник на час.
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Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
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