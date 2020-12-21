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Что приготовить на католическое Рождество: ТОП-5 рецептов

Сегодня, 11:08

Предлагаем вам рецепты праздничных блюд, которые готовят в Европе и Америке на Рождество

Уже совсем скоро, а именно – 25 декабря в более чем 100 странах мира будут праздновать католическое Рождество. Предлагаем подготовиться к празднику основательно и приготовить вкусную еду, рецепты которой представлены ниже.

Запеченная свинина с черносливом

Фото: Іnstagram.com/milkivewka

Время приготовления

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 100 г чернослива
  • 1 кг корейки целым куском
  • 1 ст. л бутончиков гвоздики
  • 1 ст. л сахарной пудры
  • 1 ст. л сливочного масла
  • 2 шт средних кислых яблока
  • 1/2 стакана мясного бульона
  • 1/4 стакана сливок
  • 1 ст. л крахмала
  • соль, перец

Способ приготовления:

  1. Чернослив помыть и замочить в теплой воде.
  2. ⠀Корейку обсушить, натереть солью и перцем. Сделать на внешнем слое надрезы в виде решетки. Вложить в каждый ромбик по бутончику гвоздики.
  3. ⠀Посыпать свинину тонким слоем сахарной пудры. Положить на противень, смазанный сливочным маслом. Запекать в заранее разогретой духовке 40 минут на 200-220 градусов.
  4. ⠀Яблоки нарезать дольками. Отжать чернослив. Вынуть противень, разложить яблоки и чернослив вокруг мяса. Запекать еще 20-25 минут.
  5. ⠀Слить с противня мясной сок, процедить в кастрюлю. Добавить бульон, сливки, довести до кипения. Осторожно ввести в соус крахмал. Вскипятить, посолить, поперчить.
  6. ⠀Перед подачей прогреть мясо и фрукты в соусе.

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Фаршированные шампиньоны

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Шампиньоны с начинкой
Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Оливковое масло
  • 3 ломтика тостового хлеба
  • 1 зубчик измельченного чеснока
  • 140 г козьего сыра
  • 1/2 стакана листьев петрушки
  • 1/4 ч.л. хлопья красного перца
  • Соль
  • 565 г шампиньонов, ножки срезать

Способ приготовления:

  • Разогреть духовку до 200 °С. Слегка смазать противень оливковым маслом.
  • В кухонном комбайне взбить хлеб и чеснок до получения мелких крошек; отложить 1/2 стакана смеси в сторону.
  • Добавить козий сыр, зелень и хлопья перца. Приправить солью и взбить.
  • Выложить начинку в каждый гриб и посыпать оставшимися крошками.
  • Запекать, пока грибы не станут мягкими и слегка не подрумянятся, от 15 до 20 минут.

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Паштет из печени с белым вином

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Печеночный паштет
Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 500 г куриной или телячьей печени
  • 150 г сливочного масла
  • 100 мл сухого белого вина
  • 1 репчатый лук
  • 100 г жирных сливок
  • 5 ст.л. растительного масла
  • 2 дольки чеснока
  • 1 ч.л. тимьяна
  • молотый мускатный орех
  • соль, молотый перец

Способ приготовления:

  1. Печень помыть, удалить пленки и жилы. Нарезать средними кусочками.
  2. Лук и чеснок почистить и мелко нарезать.
  3. Разогреть сковороду на среднем огне, добавить треть сливочного масла и растопить. Обжарить лук и чеснок до мягкости, около 5 минут. Добавить печень и готовить еще 10 минут.
  4. Добавить вино и пряности, жарить около 5 минут. Влить сливки, прогреть и снять с огня.
  5. Измельчить массу с помощью блендера до получения гладкого однородного пюре. Переложить паштет в форму.
  6. Растопить оставшееся масло. Пену снять шумовкой, жидкое масло процедить. Залить топленым маслом паштет. Накрыть пленкой и хранить в холодильнике

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Рождественский салат от Джейми Оливера

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Рождественский салат с мандаринами
Фото: lemanandwife.blogspot.com

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 4 шарика моцареллы по 100 г
  • 4 крупных мандарина
  • 2 горсти рукколы
  • Несколько веточек мяты
  • 4 ломтика прошутто
  • 50 г пармезана
  • Крупная соль
  • Свежемолотый перец
  • Цедра и сок одного лимона
  • Оливковое масло
  • Бальзамический уксус

Способ приготовления:

  1. Разрезать моцареллу на куски и выложить на тарелку. Посыпать солью, перцем и мелко натертой лимонной цедрой. Сверху разложить тонкие кружочки очищенных мандаринов.
  2. Сбрызнуть смесью лимонного сока и оливкового масла салатные листья. Завернуть их в ломтик прошутто как букет. Выложить на тарелку поверх мандаринов и моцареллы.
  3. Посыпать тонкой стружкой пармезана и мятными листьями. Сбрызнуть бальзамиком.

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Торт "Черный лес"

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Шварцвальдский торт
Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

  • 3 часа

Ингредиенты:

Для бисквита:

  • 140 г желтков (7 шт.)
  • 130 г сахара
  • 126 г белков
  • 25 г муки
  • 25 г крахмала
  • 25 г какао
  • 50 г растопленного сливочного масла

Для начинки:

  • 300 г замороженной вишни
  • 100 мл воды
  • 3 ст.л. сахара
  • 20 г кукурузного крахмала

Для сиропа:

  • 200 мл вишневого сока
  • 2 ст.л. ванильного сахара
  • 1 ст.л кирша

Для крема:

  • 500 мл сливок (35%)
  • 2 ст.л. сахарной пудры
  • ванильный сахар

Способ приготовления:

  1. Просеять муку, крахмал и какао. Желтки взбить с 1/2 сахара в плотную светлую массу.
  2. Взбить белки с оставшимся сахаром до крепких пиков.
  3. К желткам добавить 1/3 взбитых белков, всыпать сухие ингредиенты, перемешать. Добавить оставшиеся белки.
  4. Часть теста (2-3 ст.л.) перемешать с растопленным сливочным маслом. Добавить в основное тесто, размешать.
  5. Вылить в подготовленную форму и выпекать 45 минут в разогретой до 180 °С духовке. Бисквит остудить, вынуть из формы. Разрезать на 3 коржа.
  6. Вишню разморозить, слить получившийся сок. Крахмал перемешать с водой, добавить к ягодам вместе с сахаром. Довести до кипения и проварить в течение 1-2 минут, помешивая. Остудить.
  7. Для сиропа вишневый сок и сахар прокипятить, остудить, добавить кирш.
  8. Холодные сливки взбить вместе с сахарной пудрой и ванилью.
  9. Первый корж пропитать сиропом, выложить часть крема. Сверху поместить половину вишневой начинки. Накрыть вторым коржом, пропитать сиропом. Повторить процедуру со сливками и начинкой. Третий корж пропитать и уложить пропитанной стороной внутрь.
  10. Верх и бока смазать взбитыми сливками. Выдавить розетки из оставшихся сливок. Бока и верх можно посыпать тертым шоколадом и украсить вишенками. Поставить торт в холодильник на час.

Здесь найдете альтернативные рецепты новогоднего несоветского меню.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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