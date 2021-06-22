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Как переделать горловину: ТОП-10 впечатляющих лайфхаков с фото

Сегодня, 19:09

Из надоевшей старой скучной одежды с помощью пары стежков и разрезов можно получить креативную модную вещь – смотрите лайфхаки и фото, как просто это сделать.

Как переделать горловину
Как переделать горловину
Фото: Pinterest

Растянулась горловина, вышло из моды платье, а футболка просто надоела? Предлагаем вам не выбрасывать вещь, а попробовать ее переделать. Особенно просто заниматься хендмейдом с трикотажем – он податливый, легко моделируется, не сатается.

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Как переделать горловину: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Плетение

Как переделать горловину
Как переделать горловину
Фото: Pinterest

Отличная идея оформить горловину, которая растянулась. Выглядит мило, а выполняется очень просто.

Как переделать горловину
Как переделать горловину
Фото: Pinterest

Сделайте в зоне декольте несколько параллельных прорезей, а затем вязальным крючком или просто пальцами переплетите между собой надрезанные полоски и закрепите.

  • Лайфхак 2. Косичка

Как переделать горловину
Как переделать горловину
Фото: Pinterest

Тот же принцип, но прорези уже не горизонтальные, а вертикальные, и не впереди, а по всей окружности горловины.

Как переделать горловину
Как переделать горловину
Фото: Pinterest

Да и способы плетения вы можете попробовать разные: каждую полоску или через одну, в один или в два ряда и т.д.

  • Лайфхак 3. Вырез со вставкой

Как переделать горловину
Как переделать горловину
Фото: Pinterest

Снова дырявим футболку, но на этот раз делаем фигурный орнамент. А чтобы подчеркнуть узор, сделайте подложку под него из ткани другого цвета. Кстати, это также удачный вариант замаскировать настоящую дырку на одежде.

  • Лайфхак 4. Пальчики

Как переделать горловину
Как переделать горловину
Фото: Pinterest

Чтобы выполнить такое нестандартное оформление, можно фигурно вырезать надоевший воротник и обстрочить его в виде пальцев. Получается довольно реалистично.

  • Лайфхак 5. Крылья за спиной

Как переделать горловину
Как переделать горловину
Фото: Pinterest

Ваша одежда просто преобразится, если сделать на ней такую оригинальную крылатую аппликацию. Она наверняка добавит легкости походке, и вам все будут смотреть вслед.

  • Лайфхак 6. Отрезанная горловина

Как переделать горловину
Как переделать горловину
Фото: Pinterest

Футболка примет совершенно новые очертания, если не до конца срезать с нее горловину, растянуть рукава, а под низ подшить плечи со старой майки.

  • Лайфхак 7. Горловина из галстука

Как переделать горловину
Как переделать горловину
Фото: Pinterest

Пока муж не заметил, можно одолжить его галстук. Хотя, вполне вероятно, он будет не против, и ему тоже понравится такое применение этого элемента гардероба на любимой жене.

  • Лайфхак 8. Лента на шее

Как переделать горловину
Как переделать горловину
Фото: Pinterest

Такое украшение выреза смотрится лаконично и в то же время изысканно. И уж точно освежит наскучивший образ.

  • Лайфхак 9. Молния на горловине

Как переделать горловину
Как переделать горловину
Фото: Pinterest

Креативное решение, как оформить горловину. По всей верхушке футболки вшейте змейку. А еще так можно уменьшить растянувшийся ворот.

  • Лайфхак 10. Прикольное оформление

Как переделать горловину
Как переделать горловину
Фото: Pinterest

Как оживить скучную футболку? Поселите на ней кого-нибудь смешного и веселого. Спойлер: паучок – это отличный вариант лишь в том случае, если в вашем окружении нет страдающих арахнофобией.

Смотрите видео о том, какие украшения могут принести богатство:

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