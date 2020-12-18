Умер актер Джереми Буллок из "Звездных войн"
Актер известен по роли Боба Фетта
На 76-м году ушел из жизни английский актер Джереми Буллок, известный по роли Боба Фетта (вымышленный персонаж, один из самых известных охотников за головами) в киносаге "Звездные войны".
Об этом сообщает Daily Mail.
Причина смерти Буллока пока не раскрывается. Зрителям он известен благодаря двум фильмам – "Звездные войны: Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар" (1980) и "Звездные войны: Эпизод 6 – Возвращение Джедая" (1983).
Также он снимался в таких фильмах, как "Осьминожка" и "Шпион, который меня любил".
За весь период своей профессиональной карьеры актер успел сняться более чем в 100 проектах.
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