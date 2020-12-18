Умер актер Джереми Буллок из "Звездных войн"

Актер известен по роли Боба Фетта

На 76-м году ушел из жизни английский актер Джереми Буллок, известный по роли Боба Фетта (вымышленный персонаж, один из самых известных охотников за головами) в киносаге "Звездные войны".

Об этом сообщает Daily Mail.

Причина смерти Буллока пока не раскрывается. Зрителям он известен благодаря двум фильмам – "Звездные войны: Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар" (1980) и "Звездные войны: Эпизод 6 – Возвращение Джедая" (1983).

Также он снимался в таких фильмах, как "Осьминожка" и "Шпион, который меня любил".

За весь период своей профессиональной карьеры актер успел сняться более чем в 100 проектах.

Фото: comingsoon.net

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