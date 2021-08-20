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Завтрак августа – 3 салата с баклажанами, которые понравятся всей семье

Ирина Маслова
20 августа, 07:01
Приготовьте оригинальный греческий салат, теплый салат с курицей и ореховым соусом и салат с помидорами и базиликом. Баклажаны для всех этих салатов нужно запечь или немного обжарить

Салаты с баклажанами / Фото: instagram.com/lenazzcooking/

Это действительно самый августовский завтрак. В этих трех салатах присутствуют баклажаны – главный овощ этого месяца. Выбирайте твердые и спелые овощи, они отлично держат текстуру. Любите более сложные вариации с баклажанами, приготовьте оригинальный бабагануш, хотите что-то легкое и быстрое – тогда эти салаты. В этом материале узнаете, в каком магазине выгоднее всего покупать продукты для пикника.

Теплый салат с курицей, баклажанами и перцем под ореховой заправкой

Теплый салат с курицей, баклажаном в ореховой заправке / Фото: instagram.com/salaty.zakuski/

Ингредиенты

  • Баклажаны – 2 шт.
  • Томаты – 2 шт.
  • Перец болгарский -1 шт.
  • Курица отварная или жареная – 100 г
  • Листья салата

Для заправки

  • Яблочное пюре – 100 г
  • Соевый соус – 2 ст. л.
  • Яблочный уксус 6% – 1 ст. л.
  • Оливковое масло – 2 ст. л.
  • Арахис соленый – 20 г
  • Чеснок – 1 зубчик.

Способ приготовления

  1. Для заправки орехи измельчить в блендере или в ступке. В яблочное пюре ввести измельченный чеснок, соевый соус, масло, уксус и орехи. Хорошо взбить.
  2. Баклажаны и перец нарезать и опустить в кипящую воду на 3-4 минуты, откинуть на дуршлаг.
  3. Посолить, поперчить, обжарить в муке несколько минут.
  4. На тарелку выложить листья салата, баклажаны, перец, курицу, томаты, заправить соусом.

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Греческий салат с баклажанами

Греческий салат с баклажаном / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

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  • 1 спелый помидор
  • 1 свежий огурец
  • Половина баклажана
  • 1 лук салатный
  • 50 г феты
  • 2 листа салата
  • 1 перец маринованный
  • 1 ст. л. каперсов или маслин
  • 10 мл оливкового масла
  • Сок лимона – по вкусу
  • 0,5 ч. л. орегано

Способ приготовления

  1. Все овощи подготовьте, очистите от кожуры.
  2. Огурец и помидор нарежьте очень крупно, можно кубиками, можно – ромбами.
  3. Перец, если он небольшой, можно оставить целым, если крупный – порежьте лепестками.
  4. Лук нарежьте кольцами.
  5. Баклажан порежьте на кубики или пластинки, поджарьте на сковороде.
  6. Все овощи смешайте, салат (лола-бьендо, лола-россо) нарвите руками, добавьте каперсы.
  7. Сыр фета нарежьте крупными кубиками. Перемешайте все ингредиенты, заправьте маслом, соком лимона, посыпьте орегано.

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Теплый салат с баклажанами и помидорами

Теплый салат из баклажанов / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 1 баклажан
  • 1 помидор
  • 1/2 шт. крупной красной луковицы
  • Небольшой пучок базилика
  • Небольшой пучок мяты
  • Небольшой пучок тархуна
  • 2 ст. л. оливкового масла Extra Virgin
  • 2 ст. л. уксуса
  • Щепотка сумаха

Для заправки

  • 1 зубчик чеснока
  • 2 ст. л. оливкового масла Extra Virgin
  • 1 щепотка морской соли

Способ приготовления

  1. Баклажан нарезать толстыми кружками, выложить в миску, влить 2 ст. ложки оливкового масла и все перемешать.
  2. Разогреть сковороду-гриль, выложить кружки баклажана и обжаривать по 3-4 минуты с каждой стороны.
  3. Помидор нарезать крупными дольками.
  4. Лук почистить и нарезать крупными дольками.
  5. Залить лук уксусом и дать ему слегка замариноваться, затем уксус слить.
  6. Приготовить заправку: чеснок почистить и растереть в ступке вместе с солью в пюре, затем влить оставшееся оливковое масло и еще раз все растереть.

К завтраку также можно приготовить гренки с тартаром из лосося. Как это сделать – узнаете из видео.

Здесь узнаете 5 невероятно вкусных способов заготовить баклажаны на зиму.

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