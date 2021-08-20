Сніданок серпня – 3 салати з баклажанами, які сподобаються всій родині

Салати з баклажанами / Фото: instagram.com/lenazzcooking/
Це справді найсерпневіший сніданок. У цих трьох салатах присутні баклажани – головний овоч цього місяця. Вибирайте тверді та стиглі овочі, вони чудово тримають текстуру. Любите складніші варіації з баклажанами, приготуйте оригінальний бабагануш, хочете щось легке і швидке – тоді ці салати. У цьому матеріалі дізнаєтеся, в якому магазині найвигідніше купувати продукти для пікніка.
Теплий салат з куркою, баклажанами і перцем під горіховою заправкою
Теплий салат з куркою, баклажаном в горіховій заправці / Фото: instagram.com/salaty.zakuski/
Інгредієнти
- Баклажани – 2 шт.
- Томати – 2 шт.
- Перець болгарський -1 шт.
- Курка відварна або смажена – 100 г
- Листя салату
Для заправки
- Яблучне пюре – 100 г
- Соєвий соус – 2 ст. л.
- Яблучний оцет 6% – 1 ст. л.
- Оливкова олія – 2 ст. л.
- Арахіс солоний – 20 г
- Часник – 1 зубчик.
Спосіб приготування
- Для заправки горіхи подрібнити в блендері або в ступці. У яблучне пюре ввести подрібнений часник, соєвий соус, масло, оцет і горіхи. Добре збити.
- Баклажани і перець нарізати і опустити в киплячу воду на 3-4 хвилини, відкинути на друшляк.
- Посолити, поперчити, обсмажити у борошні кілька хвилин.
- На тарілку викласти листя салату, баклажани, перець, курку, томати, заправити соусом.
Грецький салат з баклажанами
Грецький салат з баклажаном / Фото: Depositphotos
Інгредієнти
- 1 стиглий помідор
- 1 свіжий огірок
- Половина баклажана
- 1 цибуля салатна
- 50 г фети
- 2 листи салату
- 1 перець маринований
- 1 ст. л. каперсів або маслин
- 10 мл оливкової олії
- Сік лимона – за смаком
- 0,5 ч. л. орегано
Спосіб приготування
- Усі овочі підготуйте, очистіть від шкірки.
- Огірок і помідор наріжте дуже крупно, можна кубиками, можна – ромбами.
- Перець, якщо він невеликий, можна залишити цілим, якщо великий – поріжте пелюстками.
- Цибулю наріжте кільцями.
- Баклажан поріжте на кубики або пластинки, підсмажте на сковороді.
- Всі овочі змішайте, салат нарвіть руками, додайте каперси.
- Сир фета наріжте великими кубиками. Перемішайте всі інгредієнти, заправте олією, соком лимона, посипте орегано.
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Теплий салат з баклажанами та помідорами
Теплий салат з баклажанів / Фото: Depositphotos
Інгредієнти
- 1 баклажан
- 1 помідор
- 1/2 шт. великої червоної цибулини
- Невеликий пучок базиліка
- Невеликий пучок м'яти
- Невеликий пучок тархуна
- 2 ст. л. оливкової олії Extra Virgin
- 2 ст. л. оцту
- Щіпка сумаху
Для заправки
- 1 зубчик часнику
- 2 ст. л. оливкової олії Extra Virgin
- 1 щіпка морської солі
Спосіб приготування
- Баклажан нарізати товстими кружальцями, викласти в миску, влити 2 ст. ложки оливкової олії і все перемішати.
- Розігріти сковороду-гриль, викласти кружки баклажана і обсмажувати по 3-4 хвилини з кожного боку.
- Помідор нарізати великими часточками.
- Цибулю почистити і нарізати великими часточками.
- Залити цибулю оцтом і дати йому злегка замаринувати, потім оцет злити.
- Приготувати заправку: часник почистити і розтерти в ступці разом з сіллю в пюре, потім влити оливкову олію і ще раз все розтерти.
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