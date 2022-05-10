За границей и в Украине – как адаптироваться к новой жизни и преодолеть стресс

Адаптироваться к новой жизни и преодолеть стресс за границей и в Украине поможет базовое знание языка и умение вежливо говорить о своих проблемах / Фото: istockphoto.com, unsplash.com

С началом войны с Россией почти 8 миллионам украинцев пришлось покинуть родную страну и перебраться жить заграницу. Еще около 10 миллионам человек пришлось искать временное место жительства в своей стране, но все же вдали от дома.

Как правильно украинцам, которые бежали от ужасов войны, адаптироваться к новой жизни, найти понимание в новом обществе, справиться с психологическими проблемами и сильными переживаниями – рассказала психолог и гештальт-терапевт Алена Щербань.

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Алена Щербань / Фото: пресс-служба

Как заявить о своих правах в новой среде, если вам плохо

Новая обстановка и незнакомые люди могут вызывать у вас переживания одиночества, отчужденности, замкнутости. Но справиться с такими состояниями вполне по силам каждому.

Сегодня наши люди чаше всего звонят мне с просьбой помочь справиться с сильным стрессом и его последствиями, – говорит психолог Алена Щербань, – также людям сложно приспособиться к новой среде, они приходят ко мне из-за сложностей в общении.

Если в новой стране у вас возникли некомфортные для вас ситуации, у вас появились обиды, недопонимание – не молчите. Молчание породит только чувство одиночества, что в свою очередь может привести к развитию психосоматических заболеваний.

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Алена Щербань рекомендует отстаивать свои личные границы и говорить о проблемах со своим близким человеком или с новыми для вас людьми с помощью техники "Я-сообщений". Эта техника заключается в том, что следует высказывать только свои чувства, никого не критикуя и не "нападая".

Если вам плохо, попробуйте поговорить, высказывая только свои чувства, объяснить ситуацию никого не критикуя и не "нападая" / Фото: freepik.com

Ваши фразы должны начинаться исключительно с местоимения "я" -- "мне", "меня", и уж точно не – "ты", "тебе", "тебя". В ситуации войны и временного проживания в больших группах важно правильно заявить о своих личных границах.

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Чаще говорите о своих чувствах – я злюсь, я волнуюсь я расстраиваюсь и так далее. Проговаривайте желания или потребности – например, мне так хотелось бы порядка и уюта даже в нынешних условиях жизни.

Почему важно найти новую территорию комфорта

Безусловно, стоит поддерживать контакты с родными и близкими, а также следить за новостями из фронта, но постарайтесь ограничить время, которое вы тратите на это. Помните, что вам (пусть даже еще на несколько месяцев) но нужно будет выстроить свою территорию комфорта, постараться жить здесь и сейчас.

Важно знать или оперативно освоить азы местного языка в стране, куда вы переехали: это спасет от одиночества / Фото: unsplash.com

Не стоит проводить дни напролет в общении с семьей или листании лент новостей. Позаботьтесь о том, чтобы у вас было место, где можно уединиться, побыть тет-а-тет с собой, отдохнуть и поразмыслить.

Также важно знать или оперативно освоить азы местного языка – базовые фразы и термины. Это спасет вас от одиночества, поможет завести новые знакомства и выбраться из сложной ситуации.

Будьте активны, чтобы бороться с апатией и стрессом

Стресс от ужасов войны может привести вас в состояние онемения, депрессии или так называемого "замершего состояния", когда ничего не хочется делать и ни с кем разговаривать. Выводите себя из этого состояния – чем раньше, тем лучше.

В новом месте будьте спокойны, улыбчивы и доброжелательны. Попросите новых знакомых рассказать вам о традициях города или страны. Примите предложение о совместной прогулке в парке, походе на рынок или на обед.

На новом месте, займитесь чем-то, что может пригодиться – изучайте языки, слушайте полезные книги или подпишитесь на курс обучения / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Помните, что новый опыт всегда полезен. Если вы не имеете возможности работать на новом месте, займитесь чем-то, что может пригодиться вам в будущем – например, изучайте языки, слушайте полезные книги или подпишитесь на курс обучения. Сейчас для украинцев бесплатно доступно множество обучающих программ.

Как научиться сдержанно переносить разлуку с близкими

Во время войны для многих женщин актуальным становится запрос – как пережить разлуку с близкими, не навредив себе. На самом деле, разлука с любимыми вызывает целый̆ спектр негативных эмоций: тревога, апатия и даже депрессия. С этими состояниями справиться непросто. Важно уяснить для себя, что любая разлука временна.

С состояниями уныния при разлуке с близкими справиться непросто, но важно уяснить для себя, что любая разлука временна / Фото: Depositphotos

Ответьте себе на такие вопросы: "Могу ли я на это повлиять?", "Есть ли у меня ресурсы, чтобы изменить ситуацию?". Если ваш ответ "нет", в этом случае мудрее всего будет принятие ситуации. Для того чтобы пережить разлуку немножечко проще, постарайтесь:

переключаете фокус внимания с военных на мирные темы;

оставайтесь на связи со своими близкими людьми, обеспечьте эффект присутствия;

позволяете себе мечтать и строить общие планы;

не скупитесь на ласковые слова.

настройтесь на то, что новое – это хорошо.

Переезд в другой город, а тем более в другую страну – это всегда испытания и новые обстоятельства. И не секрет, что наша психика – это великий консерватор и она не любит ничего, что не вписывается в привычные схемы. Как результат, у нас возникают беспокойство, дискомфорт, апатия или уныние.

Чтобы пережить разлуку немножечко проще, общайтесь, переключаете фокус внимания с военных на мирные темы / Фото: freepik.com

В этот период вам придется постоянно напоминать себе, как важно быть гибким и использовать новые возможности. Договоритесь с собой относиться к мелким и большим переменам с любопытством исследователя, "первопроходца", туриста.

Чтобы меньше бояться – "прокрутите" в своем воображении самый плохой вариант развития дальнейших событий. Вы поймете, что ничего кардинально кошмарного для вас не будет в новой стране или в новом городе – многие люди столкнулись с подобными обстоятельствами и достигали успеха на новом месте. От таких мыслей вам станет легче и спокойнее.

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