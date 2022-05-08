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Как маме быть в ресурсе самой и поддержать ребенка во время войны – 7 шагов

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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8 мая, 10:00
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Мамам, особенно малышей, очень важно заботиться не только о них, но и о себе. Как выдержать материнство в столь сложное время и почему маме нужен отдых – в статье
Чтобы маме быть в ресурсе и поддержать ребенка во время войны, важно не запрещать себе выпускать эмоции и позволять удовольствия
Чтобы маме быть в ресурсе и поддержать ребенка во время войны, важно не запрещать себе выпускать эмоции и позволять удовольствия / Фото: unsplash.com, Коллаж: Сегодня

Если вы – мама, то неважно, сколько лет вашему ребенку: война с Россией очень травматическое событие, ситуация острого стресса. И в это время у мам вся энергия направлена на своих детей. Сегодня, 8 мая, в День матери в Украине поговори о том, как мамам оставаться в ресурсе и почему заботиться о себе также важно, как и о ребенке. А помогла в этом разобраться – кандидат психологических наук, психотерапевт Марина Диденко.

Марина Диденко
Марина Диденко / Фото: пресс-служба

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Почему мамам важно заботиться о себе в любой ситуации

Стрессовая ситуация включает у одних людей режим "бей или беги", а у других – полный ступор. Но если вы – мама, то в первую очередь в таких ситуациях у мам активизируется реакция защищать ребенка, и вся энергия идет в это русло.

И здесь полезно вспомнить про "правило самолета" – если происходит авария, помните, что сначала нужно надеть маску себе, потом уже ребенку и спасать его. Очень часто мамы про это забывают, и спасая детей, совершенно забывают о себе самой.

Поэтому хочу обратить внимание всех мам на то, насколько важно не забывать уделять себе внимание,- говорит Марина Диденко,- Потому что когда мама здорова и счастлива – то здоров и счастлив ее ребенок.

Ребенок очень хорошо считывает эмоциональное состояние своей мамы. И что бы вы ему не говорили, насколько с вами все в полном порядке – если это не так, то ребенок сразу поймет.

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Как оставаться в ресурсе мамам с детьми

Итак, в первую очередь удовлетворяем свои базовые потребности – едим, стараемся высыпаться. Оставляем время для своих любимых ритуалов – если вы в безопасности, не отказывайтесь от ухода за собой, это дарит ощущения покоя, которое потом "считает" и ваш ребенок.

Прогулки, уход за собой, чтение книг снизит уровень тревоги, подпитает вас радостью и приятыми эмоциями, которые передадутся вашему малышу
Прогулки, уход за собой, чтение книг снизит уровень тревоги, подпитает вас радостью и приятыми эмоциями, которые передадутся вашему малышу / Фото: Getty Images/Freepek/Сегодня

Семь "китов", на которые важно опираться каждой маме, особенно сейчас, это:

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  1. рутина и уход за собой (горячий душ, косметический уход)
  2. удовольствия (кофе, созерцание чего-то красивого и приятного)
  3. состояние "здесь и сейчас" (перестать откладывать на потом)
  4. не запрещать выпускать эмоции (плачьте в случае необходимости.
  5. ограничение информационного шума
  6. не запрещайте себе положительные эмоции.
  7. находите время только для себя.

То есть, старайтесь делать для себя приятные вещи – чашка кофе сейчас, если хочется, прогулка, не откладывайте это на потом. Если вы за границей или в вашем городе нет боевых действий – то сходите в музей, это снизит уровень тревоги, подпитает вас радостью и приятыми эмоциями, которые передадутся вашим малышам.

Пункт "здесь и сейчас" особенно актуален во время войны, она нас научила, что этого "потом", на которое мы склонны постоянно что-то откладывать, может и не быть. Если чувствуете желание кому-то позвонить, купить и есть деньги – не откладывайте на потом. Это даст ресурс также помогать другим.

А можно ли плакать при ребенке?

Не держите в себе накопившуюся обиду, страх – не бойтесь плакать, выпускайте эмоции – иначе это заберет силы. Даже если увидит ребенок – расскажите, что вы тоже боитесь, тоже тревожитесь, дети умные поймут и поддержат.

Не держите в себе накопившуюся обиду, страх – не бойтесь плакать, выпускайте эмоции
Не держите в себе накопившуюся обиду, страх – не бойтесь плакать, выпускайте эмоции / Фото: unsplash.com

Ограничьте потребление новостей, держите руку на пульсе, чтобы быть в теме событий, но не с утра до вечера – выделите на отслеживание новостей несколько минут в день утром и днем. А в остальном – читайте что-то жизнеутверждающее, художественную литературу.

Можно ли радоваться во время войны

"Радоваться – не вовремя", эту фразу мы сейчас слышим почти на каждом углу. Наоборот, идите в гости, радуйтесь успехам детей, такие моменты формируют позитивный настрой у вас в уме и дают энергию.

Мамы должны самой себе – уметь оставаться стабильной. А для этого нужно ваше собственное время, наедине с собой
Мамы должны самой себе – уметь оставаться стабильной. А для этого нужно ваше собственное время, наедине с собой / Фото: freepik.com

Матерям постоянно кажется, что они все время что-то кому-то должны. Но в первую очередь вы должны самой себе – уметь оставаться стабильной. А для этого нужно ваше собственное время, наедине с собой. Поэтому не бойтесь принять помощь от других мам в шелтере, оставьте ребенка поиграть с их малышами, сходите в парк, пройдитесь по набережной, если в вашем городе есть река.

Это поможет обновить ресурс вам и остаться более продуктивной мамой для ребенка. Чем вы будете постоянно рядом с малышом, совершенно измотанная и на грани нервного срыва.

Также мы писали, что делать, если ребенка укачивает в машине или автобусе при переездах.

Не менее важно знать, как преодолеть синдром замершего состояния и вернуться к жизни во время войны.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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