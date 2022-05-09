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Как научить себя и детей управлять эмоциями во время войны – упражнения и практические советы

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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9 мая, 07:00
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Родителям сейчас важно управлять своими эмоциями, поддерживать своих детей и помогать им чувствовать себя в безопасности. Как суметь это сделать – в статье
Родителям во время войны важно управлять своими эмоциями, поддерживать детей и помогать им чувствовать себя в безопасности
Родителям во время войны важно управлять своими эмоциями, поддерживать детей и помогать им чувствовать себя в безопасности / Фото: freepik.com, REUTERS - CARLOS BARRIA

Частое пребывание в укрытиях из-за войны с Россией, вынужденный переезд, потеря привычной среды — эти и другие факторы могут вызвать тревогу и стресс у детей, равно как и у их родителей. Как научиться родителям управлять своими чувствами, поддерживать своих детей и помогать им чувствовать себя в безопасности – рассказали в Центре общественного здоровья МОЗ.

Чтобы иметь возможность заботиться о детях, родителях и опекунах, важно продолжать заботиться о себе:

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  • в моменты очень сильного стресса, уделите минутку себе.
  • прислушайтесь к своему дыханию, сконцентрируйтесь на вдохах и выдохах.
  • вы можете положить руку на живот и почувствовать, как он поднимается и опускается с каждым выдохом.
  • потом еще некоторое время просто прислушайтесь к своему дыханию.

Делайте такое упражнение каждый день. Также справиться со стрессом помогут простые практические способы. Например, даже когда очень тяжело, старайтесь делать рутинные дела.

Готовка, уборка и т.д. – то есть рутина помогает не только взрослым, а также детям чувствовать себя в безопасности
Готовка, уборка и т.д. – то есть рутина помогает не только взрослым, а также детям чувствовать себя в безопасности / Фото: Pexels

Рутина помогает не только взрослым, а также детям чувствовать себя в безопасности. Если такая возможность есть, продолжайте делать привычные ежедневные процедуры, такие как приемы пищи или домашние задания.

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Помогайте другим, это поможет и вам чувствовать себя лучше, помните, что наши дети учатся спокойствию и доброте от нас. Вы можете помочь детям в кризисных ситуациях стать сильнее, развить в них самостоятельность:

  • попросите детей помочь вашим семейным делам
  • хвалите детей за то, что они пытались или сделали что-нибудь хорошее, это поможет им снова делать добрые дела.

Похвала детей показывает им, что вы замечаете их и заботитесь о них. Также старайтесь справляться со своим стрессом, грустью и гневом, найдите кого-нибудь, с кем вы можете поговорить о своих чувствах. Если вы потеряли самоконтроль, то сделайте 10-секундную паузу. Медленно вдохните пять раз, после этого постарайтесь ответить поспокойнее. Гордитесь собой всякий раз, как это делаете.

Также мы писали, как маме быть в ресурсе самой и поддержать ребенка во время войны – 7 шагов.

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Узнайте также мнение эксперта – доктор Комаровский рассказал, как война отразится на психике детей.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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