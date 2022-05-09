Как научить себя и детей управлять эмоциями во время войны – упражнения и практические советы

Частое пребывание в укрытиях из-за войны с Россией, вынужденный переезд, потеря привычной среды — эти и другие факторы могут вызвать тревогу и стресс у детей, равно как и у их родителей. Как научиться родителям управлять своими чувствами, поддерживать своих детей и помогать им чувствовать себя в безопасности – рассказали в Центре общественного здоровья МОЗ.
Чтобы иметь возможность заботиться о детях, родителях и опекунах, важно продолжать заботиться о себе:
- в моменты очень сильного стресса, уделите минутку себе.
- прислушайтесь к своему дыханию, сконцентрируйтесь на вдохах и выдохах.
- вы можете положить руку на живот и почувствовать, как он поднимается и опускается с каждым выдохом.
- потом еще некоторое время просто прислушайтесь к своему дыханию.
Делайте такое упражнение каждый день. Также справиться со стрессом помогут простые практические способы. Например, даже когда очень тяжело, старайтесь делать рутинные дела.
Далее по теме
Рутина помогает не только взрослым, а также детям чувствовать себя в безопасности. Если такая возможность есть, продолжайте делать привычные ежедневные процедуры, такие как приемы пищи или домашние задания.
Помогайте другим, это поможет и вам чувствовать себя лучше, помните, что наши дети учатся спокойствию и доброте от нас. Вы можете помочь детям в кризисных ситуациях стать сильнее, развить в них самостоятельность:
- попросите детей помочь вашим семейным делам
- хвалите детей за то, что они пытались или сделали что-нибудь хорошее, это поможет им снова делать добрые дела.
Похвала детей показывает им, что вы замечаете их и заботитесь о них. Также старайтесь справляться со своим стрессом, грустью и гневом, найдите кого-нибудь, с кем вы можете поговорить о своих чувствах. Если вы потеряли самоконтроль, то сделайте 10-секундную паузу. Медленно вдохните пять раз, после этого постарайтесь ответить поспокойнее. Гордитесь собой всякий раз, как это делаете.
Также мы писали, как маме быть в ресурсе самой и поддержать ребенка во время войны – 7 шагов.
Узнайте также мнение эксперта – доктор Комаровский рассказал, как война отразится на психике детей.