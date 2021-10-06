За 5 минут до шоу: гости перед показом Chanel в Париже (фото)

Гости перед показом Chanel SS 2022 / Фото: Alex Dani

Неделя моды в Париже редко разочаровывает стритстайлом и этот сезон не стал исключением. Ведущие редакторы, фотографы, стилисты, модели, байеры, блогеры и другие профессионалы индустрии моды сделали последнюю остановку во французской столице.

В ожидании шоу культового модного дома Chanel, коллекция весна-лето 2022 которого в этом сезоне немного разочаровала, гости в одежде бренда позировали стритстайл-фотографам.

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Модницы появились перед показом в выставочном зале Grand Palais Éphémère на Марсовом поле в трикотажных платьях, плиссированных юбках, твидовых костюмах, ярких худи, разноцветных шубах с разными моделями сумок Chanel. Компанию им составили резиновые сапоги, тренчи, дождевики и зонты.

В последний день Недели моды в Париже погода значительно испортилась, но гостей не остановил даже дождь, чтобы эффектно посетить шоу любимого бренда.

Смотрите лучшие образы гостей перед показом Chanel, который запечатлел фотограф Alex Dani специально для сайта "Сегодня".

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/ Фото: Alex Dani, Сегодня

/ Фото: Alex Dani, Сегодня

/ Фото: Alex Dani

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/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

Редакция выражает благодарность в помощи организации съемки Тане Туке.

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