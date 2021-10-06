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СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

28 самых красивых платьев Недели моды в Париже (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life"
6 октября, 14:35
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Вчера завершилась Неделя моды в Париже, где модные бренды представили коллекции сезона весна-лето 2022. Смотрите самые лучшие образы, которые мы будем носить следующей весной
Образы с показов Недели моды в Париже сезона весна-лето 2022
Образы с показов Недели моды в Париже сезона весна-лето 2022 / Фото: Vogue

Традиционно, месяц модного марафона завершился в Париже. Несмотря на продолжающуюся пандемию, дизайнеры смогли представить свои коллекции сезона весна-лето 2022 в столице моды.

Этот сезон может похвастаться неким оптимизмом, который читался в образах брендов от Dior и Saint Laurent до Valentino и Chanel. Креативные директора брендов сделали ставку на цвет и яркие оттенки: фуксии, фиолетового, желтого, синего, оранжевого и зеленого.

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Самым ярким выходом на Неделе моды в Париже можно считать Мардж Симпсон в Balenciaga. Хоть мультяшный персонаж и представила платье бренда в анимационном спецэпизоде "Симпсонов", этот лук заслуживает на похвалу.

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Не обошлось в этом сезоне и без скандала. Модный дом Givenchy обыграли тему украшений так, что это вызвало волнение в массах.

Но, мода – это все-таки о мире красоты и фантазий, поэтому завершить сезон Недель моды всегда приятно на яркой ноте. В сезоне весна-лето 2022 дизайнеры предлагают носить платья всевозможных расцветок: от неонового голубого, изумрудно-зеленого, эффектных фуксии и фиолетового, алого красного, солнечного желтого и насыщенного оранжевого.

Длина мини и миди продолжает оставаться в тренде, а вот обратить внимание стоит на детали. Весной будут в моде платья с сексуальными разрезами и вырезами.

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Выбрали для вас 28 самых красивых платьев сезона, которые мы будем носить следующей весной.

Rodarte SS 2022
Rodarte SS 2022 / Фото: Vogue

Miu Miu SS 2022
Miu Miu SS 2022 / Фото: Vogue

Valentino SS 2022
Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Loewe SS 2022
Loewe SS 2022 / Фото: Vogue

Saint Laurent SS 2022
Saint Laurent SS 2022 / Фото: Vogue

Lanvin SS 2022
Lanvin SS 2022 / Фото: Vogue

Rodarte SS 2022
Rodarte SS 2022 / Фото: Vogue

Stella Mccartney SS 2022
Stella Mccartney SS 2022 / Фото: Vogue

Burberry SS 2022
Burberry SS 2022 / Фото: Vogue

Christian Dior SS 2022
Christian Dior SS 2022 / Фото: Vogue

Giambattista Valli SS 2022
Giambattista Valli SS 2022 / Фото: Vogue

Valentino SS 2022
Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Akris SS 2022
Akris SS 2022 / Фото: Vogue

Schiaparelli SS 2022
Schiaparelli SS 2022 / Фото: Vogue

Saint Laurent SS 2022
Saint Laurent SS 2022 / Фото: Vogue

Valentino SS 2022
Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Dries Van Noten SS 2022
Dries Van Noten SS 2022 / Фото: Vogue

Giambattista Valli SS 2022
Giambattista Valli SS 2022 / Фото: Vogue

Christian Dior SS 2022
Christian Dior SS 2022 / Фото: Vogue

Rick Owens SS 2022
Rick Owens SS 2022 / Фото: Vogue

Valentino SS 2022
Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Balmain SS 2022
Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Rodarte SS 2022
Rodarte SS 2022 / Фото: Vogue

Christian Dior SS 2022
Christian Dior SS 2022 / Фото: Vogue

Chloe SS 2022
Chloe SS 2022 / Фото: Vogue

Hermes SS 2022
Hermes SS 2022 / Фото: Vogue

Isabel Marant SS 2022
Isabel Marant SS 2022 / Фото: Vogue

Loewe SS 2022
Loewe SS 2022 / Фото: Vogue

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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