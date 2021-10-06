За 5 хвилин до шоу: гості перед показом Chanel в Парижі (фото)

Гости перед показом Chanel SS 2022 / Фото: Alex Dani

Тиждень моди в Парижі рідко розчаровує стритстайлом і цей сезон не став винятком. Провідні редактори, фотографи, стилісти, моделі, баєри, блогери та інші професіонали індустрії моди зробили останню зупинку у французькій столиці.

В очікуванні шоу культового модного будинку Chanel, колекція весна-літо 2022 якого в цьому сезоні розчарувала, гості в одязі бренду позували стритстайл-фотографам.

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Модниці з'явилися перед показом в виставковому залі Grand Palais Éphémère на Марсовому полі в трикотажних сукнях, плісированих спідницях, твідових костюмах, яскравих худі, різнокольорових шубах з різними моделями сумок Chanel. Компанію їм склали гумові чоботи, тренчі, дощовики і парасольки.

В останній день Тижня моди в Парижі погода значно зіпсувалася, але гостей не зупинив навіть дощ, щоб ефектно відвідати шоу улюбленого бренду.

Дивіться кращі образи гостей перед показом Chanel, які зняв фотограф Alex Daniспеціально для сайту "Сьогодні".

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/ Фото: Alex Dani, Сьогодні

/ Фото: Alex Dani, Сьогодні

/ Фото: Alex Dani

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/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

Редакція висловлює подяку в допомозі організації зйомки Тані Туці.

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