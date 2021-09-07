Яичная запеканка, салат с кабачками и шоколадные оладьи – завтрак, который съедается моментально

Яичная запеканка к завтраку / Фото: instagram.com/wellplated/

Завтрак должен быть красивым, не только сытным. Рецепты ниже вполне соответствуют этим критериям. Яичная запеканка – то, что устроит взрослых и детей. Просто сначала уточните, с чем бы ее им хотелось. Салат из кабачков и помидоров готовится с рукколой и фетой, а шоколадные оладьи украсьте фруктами и подавайте с йогуртом. Состав такого завтрака удовлетворит самых привередливых и, возможно, пополнит список ваших любимых утренних приемов пищи.

Запеканка с курицей и брокколи

Запеканка с курицей и брокколи / Фото: instagram.com/svetlanaryumkinayunga_/

Ингредиенты

брокколи – 200 г;

лук – 1 шт.;

курица обжаренная – 250 г;

яйца – 3 шт.;

молоко – 100 мл;

специи – по вкусу.

Способ приготовления

Брокколи разобрать на соцветия, отварить. Лук нарезать кубиками. Яйца взбить с молоком, добавить специи. В смазанную маслом форму выложить по кругу брокколи, в середину – репчатый лук, затем обжаренную или отварную курицу. Залить яично-молочной смесью, запекать при 180 градусах до золотистого цвета.

Летний салат из жареных кабачков

Летний салат / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

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кабачки – 2 шт.;

руккола – 150 г;

помидоры – 3 шт.;

фета или брынза – 100 г;

оливковое масло и бальзамический соус – для заправки;

соль – по вкусу.

Способ приготовления

Кабачки нарезать кружочками, сбрызнуть оливковым маслом и обжарить на гриле или сковороде с обеих сторон. Рукколу промыть и обсушить. Помидоры нарезать на кружочки, брынзу – на кубики. Соединить все ингредиенты, посолить, заправить маслом и бальзамическим соусом.

Шоколадные оладьи

Шоколадные оладьи / Фото: instagram.com/elena_photofood/

Ингредиенты

яйца – 2 шт.;

сахар – 80 г;

мука – 90 г;

мед – 1 ст. л.;

какао-порошок – 30 г;

разрыхлитель – 6 г;

молоко – 50 мл;

соль – щепотка.

Способ приготовления

Взбить яйца, сахар, соль до однородной массы, добавить молоко, взбить. Затем добавить мед и перемешать. Просеять в миску муку, разрыхлитель и какао, перемешать ложкой и взбить миксером до однородности. Если тесто сильно густое, добавить молоко. Накрыть тесто пленкой и оставить на 20 минут. Обжарить оладьи на слабом огне с небольшим количеством масла. Украсить по вкусу.

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