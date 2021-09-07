Яичная запеканка, салат с кабачками и шоколадные оладьи – завтрак, который съедается моментально

Яичная запеканка к завтраку / Фото: instagram.com/wellplated/
Завтрак должен быть красивым, не только сытным. Рецепты ниже вполне соответствуют этим критериям. Яичная запеканка – то, что устроит взрослых и детей. Просто сначала уточните, с чем бы ее им хотелось. Салат из кабачков и помидоров готовится с рукколой и фетой, а шоколадные оладьи украсьте фруктами и подавайте с йогуртом. Состав такого завтрака удовлетворит самых привередливых и, возможно, пополнит список ваших любимых утренних приемов пищи.
Запеканка с курицей и брокколи
Ингредиенты
- брокколи – 200 г;
- лук – 1 шт.;
- курица обжаренная – 250 г;
- яйца – 3 шт.;
- молоко – 100 мл;
- специи – по вкусу.
Способ приготовления
- Брокколи разобрать на соцветия, отварить. Лук нарезать кубиками.
- Яйца взбить с молоком, добавить специи.
- В смазанную маслом форму выложить по кругу брокколи, в середину – репчатый лук, затем обжаренную или отварную курицу.
- Залить яично-молочной смесью, запекать при 180 градусах до золотистого цвета.
Запеканка с макаронами – 10 рецептов, которые полюбят самые требовательные дегустаторы
Летний салат из жареных кабачков
Ингредиенты
- кабачки – 2 шт.;
- руккола – 150 г;
- помидоры – 3 шт.;
- фета или брынза – 100 г;
- оливковое масло и бальзамический соус – для заправки;
- соль – по вкусу.
Способ приготовления
- Кабачки нарезать кружочками, сбрызнуть оливковым маслом и обжарить на гриле или сковороде с обеих сторон.
- Рукколу промыть и обсушить.
- Помидоры нарезать на кружочки, брынзу – на кубики.
- Соединить все ингредиенты, посолить, заправить маслом и бальзамическим соусом.
Шоколадные оладьи
Ингредиенты
- яйца – 2 шт.;
- сахар – 80 г;
- мука – 90 г;
- мед – 1 ст. л.;
- какао-порошок – 30 г;
- разрыхлитель – 6 г;
- молоко – 50 мл;
- соль – щепотка.
Способ приготовления
- Взбить яйца, сахар, соль до однородной массы, добавить молоко, взбить. Затем добавить мед и перемешать.
- Просеять в миску муку, разрыхлитель и какао, перемешать ложкой и взбить миксером до однородности. Если тесто сильно густое, добавить молоко.
- Накрыть тесто пленкой и оставить на 20 минут.
- Обжарить оладьи на слабом огне с небольшим количеством масла.
- Украсить по вкусу.
Из видео узнаете еще один вариант быстрого завтрака – это лаваш с начинкой из маринованной курицы, сыра и овощей.
Здесь найдете рецепты для завтрака с тунцом – от омлета до начинки для лаваша.