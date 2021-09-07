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Яєчна запіканка, салат із кабачками і шоколадні оладки – сніданок, який з'їдається моментально

Ірина Маслова
7 вересня, 07:01
Додаткові варіянти для запіканки можуть бути різними – сосиски, бекон, гриби, броколі, помідори. Кабачки для салату потрібно злегка обсмажити, потім прикрасити руколою

Яєчна запіканка на сніданок / Фото: instagram.com/wellplated/

Сніданок має бути красивим, не тільки ситним. Рецепти нижче цілком відповідають цим критеріям. Яєчна запіканка – те, що влаштує дорослих і дітей. Просто спочатку уточніть, з чим би їм її хотілося. Салат із кабачків і помідорів готується з руколою і фетою, а шоколадні оладки прикрасьте фруктами і подавайте з йогуртом. Склад такого сніданку задовольнить найвибагливіших і, можливо, поповнить список ваших улюблених ранкових прийомів їжі.

Запіканка з куркою і броколі

Запіканка з куркою і броколі / Фото: instagram.com/svetlanaryumkinayunga_/

Інгредієнти

  • броколі – 200 г;
  • цибуля – 1 шт.;
  • курка обсмажена – 250 г;
  • яйця – 3 шт.;
  • молоко – 100 мл;
  • спеції – за смаком.

Спосіб приготування

  1. Броколі розібрати на суцвіття, відварити. Цибулю нарізати кубиками.
  2. Яйця збити з молоком, додати спеції.
  3. У змащену олією форму викласти по колу броколі, в середину – ріпчасту цибулю, потім обсмажену або відварну курку.
  4. Залити яєчно-молочною сумішшю, запікати за 180 градусів до золотистого кольору.

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Літній салат зі смажених кабачків

Літній салат / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

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  • кабачки – 2 шт.;
  • рукола – 150 г;
  • помідори – 3 шт.;
  • фета або бринза – 100 г;
  • оливкова олія і бальзамічний соус – для заправки;
  • сіль – за смаком.

Спосіб приготування

  1. Кабачки нарізати кружальцями, скропити оливковою олією і обсмажити на грилі або сковороді з обох боків.
  2. Руколу промити і обсушити.
  3. Помідори нарізати кружальцями, бринзу кубиками.
  4. З'єднати всі інгредієнти, посолити, заправити олією і бальзамічним соусом.

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Шоколадні оладки

Шоколадні оладки / Фото: instagram.com/elena_photofood/

Інгредієнти

  • яйця – 2 шт.;
  • цукор – 80 г;
  • борошно – 90 г;
  • мед – 1 ст. л.;
  • какао-порошок – 30 г;
  • розпушувач – 6 г;
  • молоко – 50 мл;
  • сіль – щіпка.

Спосіб приготування

  1. Збити яйця, цукор, сіль до однорідної маси, додати молоко, збити. Потім додати мед і перемішати.
  2. Просіяти в миску борошно, розпушувач і какао, перемішати ложкою і збити міксером до однорідності. Якщо тісто сильно густе, додати молоко.
  3. Накрити тісто плівкою і залишити на 20 хвилин.
  4. Обсмажити оладки на слабкому вогні з невеликою кількістю олії.
  5. Прикрасити за смаком.

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