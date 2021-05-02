Вкусные коктейли с вином для вечеринок на майские праздники (рецепты)

Так, вино употреблять можно не только "чистым"

О вине в рубрике No Stres вы слышали немало! Как выбирать "тихое" вино, какая правильная последовательность профессиональной дегустации и об инстайтах, которые помогут не прогадать в супермаркете с игристым вы уже знаете. Сегодня не отходим от темы и подготовили самые вкусные рецепты коктейлей с вином. Они легки в приготовлении, понятны по вкусу и в то же время оригинальные. Их оценят все на вашей вечеринке!

Kalimotxo

Думали, что сочетание вина и Coca-Cola – это что-то из рода фантастики? Хм, возможно и так. Но мы предлагаем приготовить коктейль на основе этих ингредиентов и по вкусу узнать, какая же она, фантастика. И заметьте, что лучший сорт винограда вина для этого коктейля – каберне, или пино нуар.

Ингредиенты

120 мл красного вина; 120 мл Coca-Cola; 1 слайс лимона для гарнира; Лед.

Способ приготовления

Наполните бокал льдом и налейте вино и Coca-Cola; Смешайте и налейте в охлажденный бокал смесь; Украсьте лимоном.

"Винный Апероль"

Недавно мы писали об оригинальных рецептах коктейля "Апероль Шприц" . Но туда не попал сегодняшний вариант с добавлением красного вина. Как вам такая интерпретация? Рекомендуем приготовить!

Ингредиенты

120 мл охлажденного белого / розового вина; 60 мл минеральной воды; Лед.

Способ приготовления

Добавьте в бокал лед, вино и минеральную воду; Перемешайте; Подавайте и наслаждайтесь коктейлем.

"Мимоза"

Ох, коктейль "Мимоза" – классика, ценители апельсинового фреша поймут. Потому добавив сок и игристое, вы получите готовый коктейль. Но запишите все же рецептуру и способ приготовления.

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Ингредиенты

120 мл охлажденного белого игристого; 120 мл апельсинового сока (без мякоти) 1 кусок апельсина для гарнира.

Способ приготовления

Наполните бокал игристым и добавьте апельсиновый сок; Украсьте 1 слайсом апельсина.

Обязательно пейте из бокала формы "флейта", так вкуснее.

Коктейль из Розе

Это вариант коктейля из микса двух вариаций вина, который освежает. Идеальный для лета и весны! Предлагаем выбирать "тихое" розе и игристое белое вино для приготовления. Попробуйте! В дальнейшем можете чередовать различные сорта винограда.

Ингредиенты

90 мл свежего лимонада; 60 мл розового вина; 30 мл игристого вина.

Способ приготовления

Смешайте все ингредиенты; В отдельный бокал добавьте льда и вылейте полученную смесь; Снова перемешать и подавайте.

"Нью-Йорк Сауэр"

Последний коктейль в подборке понравится поклонникам крепких напитков, так как здесь есть бурбон. Вино в свою очередь добавляет кислотности, а бурбон "открывается" по-другому. Любители виски, вы его не узнаете!

Ингредиенты

60 мл бурбона; 30 мл лимонного сока 15 мл сиропа; 30 мл красного сухого вина.

Способ приготовления

В шейкер со льдом добавьте бурбон, сок лимона и сироп; Встряхните и вылейте в бокал со льдом; Добавьте вино и наслаждайтесь.

Недавно мы рассказали, как правильно пить, чтобы обойти похмелья на праздники.