Вербное воскресенье-2021: что ни в коем случае нельзя делать

Вербное воскресенье украинцы отмечают за неделю до Пасхи, 25 апреля. Этот праздник считается одним из самых больших и почитаемых в году. По словам священников, Вербное воскресенье очень важно посвятить духовному развитию и подготовиться к строгой Страстной неделе, а также светлому празднику Пасхе-2021.

Life Сегодня пишут, что можно, а что нельзя делать в Вербное воскресенье-2021, а также о главных приметах, категорических запретах, обычаях и традициях этого большого праздника.

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Вербное воскресенье: интересные традиции праздника

С давних времен освященной веточкой вербы было принято аккуратно хлестать детей и больных. При этом нужно проговаривать: "Не я б’ю – верба б’є, за тиждень – Великдень, уже недалечко червоне яєчко!". Считается, что это придает здоровья. После праздника вербу не выбрасывали, а хранили дома целый год. Верующие уверены, что она охраняет жилье от разных невзгод, хвори и печали.

После праздника вербу не выбрасывали, а хранили дома целый год / Фото: Depositphotos

Почему именно верба? Славяне выбрали для себя символичное дерево иву, побеги которой распускаются одними из первых и начинают цвести и зеленеть к этому дню. Таким образом, у славян праздник Входа Господня в Иерусалим получил название Вербное воскресенье. А вот католики Вербное воскресенье называют Пальмовым.

Приметы на Вербное воскресенье-2021

В этот день, как говорили наши предки, можно посадить комнатное растение: оно якобы принесет деньги посадившему.

Если освященная верба прорастет на огороде – девушка выйдет замуж, а парень женится.

Кроме того, впервые весной выгонять скот на пастбище стоит именно освященной вербой, "чтобы нечисть не цеплялась к животным".

Вербное воскресенье очень важно посвятить духовному развитию / Фото: Depositphotos Реклама

Приметы о погоде

Если в этот день дует ветер – лето будет холодным.

В Вербное воскресенье ударил мороз – год принесет много пшеницы.

Если в Вербное воскресенье тепло и сухо – летом будет большой урожай фруктов.

Что нельзя делать в Вербное воскресенье-2021

Под запретом тяжелый физический и грязный труд.

Также в этот день нельзя убирать, шить, готовить.

В праздник нельзя ссориться.

В этот день нельзя отказывать в просьбах.

Продолжается Великий пост, поэтому нельзя есть продукты животного происхождения (кроме рыбы).

Эмоциональная поддержка важна каждому человеку / Фото: Depositphotos

Также стоит отказаться от активных развлечений, похода в увеселительные заведения и употребления алкоголя. Разрешается лишь выпить немного вина.

Не стоит забывать, что главное в этот день (впрочем, как и в любой другой) – дарить миру свет и добро, не тратить силы на негатив, черпать вдохновение в себе самом и в окружающем, избегать злых мыслей и поступков.

Напомним, после Вербного воскресенья-2021 начинается Страстная неделя, которая продлится до Пасхи. Называется она так из-за того, что всю неделю верующие вспоминают путь страданий и смерти Спасителя до воскресения Христова.

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