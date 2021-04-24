Версія українською
$ 28,06
33,81

Вербное воскресенье-2021: что ни в коем случае нельзя делать

24 апреля, 18:27

Ольга Козачок

Церковный праздник имеет свои ограничения и запреты

Вербное воскресенье украинцы отмечают за неделю до Пасхи, 25 апреля. Этот праздник считается одним из самых больших и почитаемых в году. По словам священников, Вербное воскресенье очень важно посвятить духовному развитию и подготовиться к строгой Страстной неделе, а также светлому празднику Пасхе-2021.

Life Сегодня пишут, что можно, а что нельзя делать в Вербное воскресенье-2021, а также о главных приметах, категорических запретах, обычаях и традициях этого большого праздника.

Также не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

Вербное воскресенье: интересные традиции праздника

С давних времен освященной веточкой вербы было принято аккуратно хлестать детей и больных. При этом нужно проговаривать: "Не я б’ю – верба б’є, за тиждень – Великдень, уже недалечко червоне яєчко!". Считается, что это придает здоровья. После праздника вербу не выбрасывали, а хранили дома целый год. Верующие уверены, что она охраняет жилье от разных невзгод, хвори и печали.

После праздника вербу не выбрасывали, а хранили дома целый год / Фото: Depositphotos

Почему именно верба? Славяне выбрали для себя символичное дерево иву, побеги которой распускаются одними из первых и начинают цвести и зеленеть к этому дню. Таким образом, у славян праздник Входа Господня в Иерусалим получил название Вербное воскресенье. А вот католики Вербное воскресенье называют Пальмовым.

Приметы на Вербное воскресенье-2021

Вербное воскресенье очень важно посвятить духовному развитию / Фото: Depositphotos

Реклама

Приметы о погоде

Что нельзя делать в Вербное воскресенье-2021

Эмоциональная поддержка важна каждому человеку / Фото: Depositphotos

Не стоит забывать, что главное в этот день (впрочем, как и в любой другой) – дарить миру свет и добро, не тратить силы на негатив, черпать вдохновение в себе самом и в окружающем, избегать злых мыслей и поступков.

Напомним, после Вербного воскресенья-2021 начинается Страстная неделя, которая продлится до Пасхи. Называется она так из-за того, что всю неделю верующие вспоминают путь страданий и смерти Спасителя до воскресения Христова.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2021 года в Украине.

Новости на эту же тему:

С наступающим Вербным воскресеньем: поздравительные открытки и яркие картинки Вербное воскресенье-2021: главные традиции и приметы дня Когда будет Чистый четверг в 2021 году Страстная неделя-2021 по дням: дата и главные традиции
праздники приметы Вербное воскресенье традиции запреты церковные праздники

Источник: Сегодня

Реклама