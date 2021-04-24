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Вербное воскресенье-2021: главные традиции и приметы дня

24 апреля, 13:24

Ольга Козачок

На какие приметы Вербного воскресенья важно обратить внимание и какие ритуалы добавят здоровья

Завтра, 25 апреля, наступит Вербное воскресенье, которое также называется Вход Господень в Иерусалим. Этим днем завершается Вербная неделя-2021. Какие интересные традиции соблюдаются в праздник вербы, и какие важные приметы расскажут о будущем, узнайте в нашей статье.

Также не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

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Вербное воскресенье: народные традиции и ритуалы праздника

Многие народные традиции и ритуалы Вербной недели связаны именно с вербой. Дело в том, что в наших широтах пальмы не растут, зато к середине весны как раз распускаются вербовые побеги, которыми и было решено заменить символичные пальмовые ветви.

Народные традиции и ритуалы Вербного воскресенья связаны с вербой / Фото: Pixabay

Во время богослужений в Вербное воскресенье в храмах освящали букетики вербы. Затем освященную вербу несли домой, украшали нею иконы и хранили в течение всего года как оберег от болезней, сглаза, пожаров, наводнений и других различных бед.

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Вербе приписывалась чудодейственная целебная сила. Принято было съедать вербные почки, чтобы обрести бодрость и здоровье. В отварах с вербой купали детей, чтобы уберечь от болезней. Также вербовыми веточками кропили жилище и домашний скот от всяких бед.

Но главный ритуал Вербного воскресенья – это удары вербовыми ветками друг друга и особенно детей. Считалось, что если легко отхлестать священной вербой с пожеланиями здоровья и сил, то уйдет любая хворь.

В Вербное воскресенье разрешено послабление поста, можно есть рыбу и пить вино.

В Вербное воскресенье следует отойти от суеты, помолиться, подумать о жизни и подготовиться к Страстной седмице.

Приметы на Вербное воскресенье

Когда наступит Вербное воскресенье / Фото: Pexels

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2021 года в Украине.

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