В Сети обсуждают изменения во внешности Ани Лорак: "Скулы накаченные?"

Ани Лорак заподозрили в пластике лица / Фото: instagram.com/anilorak

Не только Вера Брежнева появилась на популярном в России фестивале "Жара". Отметилась на мероприятии и певица Ани Лорак. У себя в Instagram, артистка опубликовала несколько фото. Но пока одни обсуждали стильный образ певицы, другие обратили внимания на изменения во внешности артистки.

Ани Лорак появилась на красной дорожке музыкального фестиваля в нюдовом платье, которое подчеркнуло ее фигуру.

"Открытие международного музыкального фестиваля "Жара". До встречи в эфире", – подписала новые снимки артистка.

Ани Лорак на фестивале Жара / Фото: instagram.com/anilorak

Ани Лорак на фестивале Жара / Фото: instagram.com/anilorak

Подписчики отметили, что на новых фото Ани Лорак сама на себя не похожа.

"Хватит себя качать. Такая была лапушка, а сейчас?"

"Скулы накачанные?"

"Лицо поменялось...операция что ли?"

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Одна из подписчиц предположила, что фото просто слишком обработано.

"Здесь много фотошопа на фото. Для своих лет она неплохо выглядит"

Сама артистка никак не комментирует слухи о пластических операциях. Стоит отметить, изменения во внешности Ани Лорак в Сети обсуждают уже не первый раз.

Отметим, певица предпочитает молчать и о своей личной жизни. Уже не первый месяц в СМИ обсуждают, что артистка воссоединилась с бывшим супругом Муратом Налчаджиоглу. В этом году экс-супруги появились вместе на светском мероприятие в Москве. Спустя время пару заметили на вечеринке Филиппа Киркорова.

Не так давно в Сети заговорили о совместном отдыхе Ани Лорак и Мурата с дочкой Софией в Турции. Поводом для слухов стали фото с одной и той же локации.

День рождения общей дочери Софии экс-супруги отмечали вместе.

Кто из блогеров делал пластику и не скрывает этого – смотрите в сюжете:

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