Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 8 сентября

Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 8 сентября / Фото: скриншот
Узнайте счастливое число дня на сегодня, 8 сентября.
- Цифра дня – 22
- Цвет дня – зеленый
- Число удачи – 4
В главных плюсах дня обаяние, самообразование. При этом минусы дня несут напористость, аферы и ложь. В основе дня умение находить компромиссы и направить энергию в созидательное русло.
В вопросах красоты и фитнеса йога и пешие прогулки приветствуются. В отношении здоровья берегите легкие и желудок.
Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, закладка фундамента во все начинания. Также этот день несет знакомства и налаживание связей.
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Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлится все это до октября, поэтому запаситесь терпением!