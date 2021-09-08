Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 8 вересня

Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 8 вересня / Фото: скріншот
Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 8 вересня.
- Цифра дня – 22
- Колір дня – зелений
- Число удачі – 4
У головних плюсах дня чарівність, самоосвіта. При цьому мінуси дня несуть напористість, афери і брехню. В основі дня вміння знаходити компроміси і направити енергію в творче русло.
У питаннях краси і фітнесу йога і піші прогулянки вітаються. У випадку охорони здоров'я бережіть легені і шлунок.
Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестицій, закладка фундаменту в усі починання. Також цей день несе знайомства і налагодження зв'язків.
Читайте також:
- Чоловіки яких знаків зодіаку найвірніші: їх всього три
- Який знак зодіаку найбільш непередбачуваний
- Кава по гороскопу: 12 варіантів для кожного знака зодіаку
- Східний гороскоп на 2021 рік Бика для всіх знаків по роках
Тим часом ми дізналися, коли в 2021 році планети рухаються у зворотний бік і чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета – 29 травня настала чергова фаза ретроградного Меркурія в 2021 році. І триватиме все це до жовтня, тому запасіться терпінням!