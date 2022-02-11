Усик рекомендует! Сколько стоит отпуск в 4 странах, где отдыхал спортсмен, – мы проверили

Усик рекомендує! Скільки коштує відпустка в 4 країнах, де відпочивав спортсмен, - ми перевірили

Путешествия перезагружают, вдохновляют и мотивируют смотреть на мир под другим углом. И не важно – это аутентичные города Украины или неизведанные острова Индонезии. Украинский боксер Александр Усик еще тот любитель путешествовать и исследовать мир с семьей. Мы расскажем о 4 странах, где отдыхал герой украинского спорта, и сколько нужно заплатить за такой отдых.

1 – Индонезия, остров Бали

В 2019 году Александр Усик отдыхал с супругой на острове Бали. Романтическим фото из отпуска он поделился в Instagram. Подписчики сразу заметили райский бассейн с десятками лепестков цветов, в котором релаксировала пара.

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Бали – сказочное место. Которое влюбляет каждого, кто его посещает, – написал спортсмен под фото в Instagram.

Индонезийский отдых рядом с океаном и рисовыми полями – это мечта всех серферов, ценителей заката в розовой палитре и любителей свободы. За эту "свободу" нужно заплатить немало.

Перелет для двоих в обе стороны бизнес-классом стоит примерно 177 тыс. гривен. Можно сэкономить – лететь эконом-классом за 50 тыс. гривен. Сомневаемся, что Александр Усик рисковал бы, купив билеты эконом-класса, где минимум приватности и большая вероятность встретить фанатов. За 5-звездочный отель для райского релакса двое отдыхающих заплатят примерно 50 тыс. гривен. Цена указана за проживание в течение 9 дней без питания.

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1 – Индонезия, остров Бали / Фото: booking.com

2 – Украина, горнолыжный курорт Буковель

Украина – тоже в списке ТОП Александра Усика. Спортсмен отметился в этом году на самом дорогом отечественном курорте. Он отдыхал в Буковеле с семьей во время новогодних праздников.

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На недельный отдых для двоих в Буковеле не хватит и среднестатистической зарплаты украинцев (14 тыс. гривен на 2022 год. – Ред.). На день скромного отдыха двоим нужно потратить не менее 6 тыс. гривен. В сумму учтен номер не в центре, трансфер в обе стороны к подъемникам, обед и ужин, skipass на полдня и аренда снаряжения для катания.

Все на курорте покрыто снегом/Фото: "Сегодня", автор — Татьяна Очеретяная

За помпезный отдых придется заплатить в разы больше: чего только стоит семейный номер на четырех в отеле Radisson Blu Resort Bukovel, где заселяются звезды. Цена за сутки проживания – 12 тыс. гривен. За обед для пары (из двух блюд и напитков) нужно заплатить примерно 1200 гривен.

Цены – шокируют. А вы что хотели от Буковеля, который является местом встречи украинской элиты: там видели президента Владимира Зеленского, певца Виктора Павлика с семьей, который отдыхал в самой дорогой гостинице Radisson Blu Resort Bukovel, певицу Ирину Федишин, актрису Ольгу Сумскую, певицу Дашу Астафьеву и других.

3 – Италия, город Пиза

Александр Усик с женой и в Италии отметился в 2017 году. Он посетил Пизу, регион Тоскана. Фото спортсмен сделал возле мейнстримной Пизанской башни, которая для Пизы как Эйфелева башня для Парижа по знаковости.

Италия, город Пиза / Фото: скриншот

За авиабилеты в бизнес-классе в Пизу для двоих нужно заплатить примерно 80 тыс. гривен. Бюджетнее в эконом-классе – цена от 6 тыс. гривен. Проживание в премиальном 5-звездочном отеле для двоих в течение 7 дней в полулюксе стоит 35 тыс. гривен. В стоимость учтены завтраки.

4 – Турция, курорт Кемер

В мейнстримной Турции, которую посетил почти каждый украинец, Усик отдыхал в 2017 году. Спортсмен выбрал Кемер, где много отелей премиум-класса. Звездные отпуска украинской элиты на курорте – это привычное дело. Ведущий Никита Добрынин с супругой тоже были замечены на отдыхе в дорогом отеле. За тур пара заплатили 225 тыс. гривен.

Усик жил в 5-звездной гостинице Rixos Sungate Hotel Beach. Фото жилья он опубликовал в Instagram с подписью "Отдыхать, хорошо, но трудиться еще лучше. Мира всем".

Отель расположен на территории площадью 250 000 кв. м на первой линии – до моря рукой подать. Кроме 9 ресторанов, есть тренажерный зал, теннисные корты и 4 дорожки для боулинга. Словом, все, что нужно спортсмену.

За полный турпакет для двоих в течение 5 дней с опцией Аll inclusive с учетом проживания в номере Superior Room Land View заплатите 46 тыс. гривен. За более бюджетный стандартный номер отдадите 40 тысяч гривен. Напомним, что цены в отелях с меньшей звездностью и другой гостиничной сетки – более приятные. Отдохнуть неделю двум реально и за 17 тыс. гривен.

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