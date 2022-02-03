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Куда поехать на 8 Марта – 5 экзотических стран, где мечтает побывать каждый

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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3 февраля, 09:52
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Расскажем о райских уголках на планете, которые вдохновят вас на новое путешествие

Каждая женщина мечтает проснуться утром на праздник 8 Марта вне дома, как и в День св. Валентина. Желательно, чтобы из окна виднелся океан, а официант стучал в дверь виллы, потому что принес завтрак в постель. Мы с тревел-экспертом Мариной Плисак, расскажем о пяти популярных направлениях марта для отдыха. Выбирайте один и планируйте райский отдых на долгожданный праздник.

Тревел-эксперт Марина Плысак
Тревел-эксперт Марина Плысак / Фото: пресс-служба

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1 – Танзания

За шестидневный отдых на острове Занзибар для двоих в самом дешевом 3* отеле заплатите от 43 тыс. гривен. В стоимость учтены билеты в обе стороны, багаж, страхование и завтраки. Условия скромные, если хотите премиальности, арендуйте виллу в 5* отеле Xanadu Villas & Retreat. Цена за семь дней отдыха – около 300 тыс. гривен. В стоимость учтено трехразовое питание, но напитки бесплатны только на завтрак (во время обеда и ужина нужно доплачивать).

/ Фото: Unsplash

Условия въезда:

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Предъявить отрицательный тест на COVID-19, который был произведен не более чем за 96 часов до пересечения границы со страной (отсчет времени начинается с момента забора материала).

Заполнить медицинскую онлайн-форму (подача формы может производиться не более чем за 24 часа до пересечения границы). После регистрации будет сгенерирован код, который турист предъявит по прибытии. При заполнении формы выбирайте ту, которая соответствует географическому размещению: есть для посещения острова Занзибар и материковой части страны.

Путешественники должны сделать обязательный экспресс-тест на COVID-19 в аэропорту по прилету. Его стоимость – $25 (для посещения Занзибара) и $10 (для материковой части).

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Туристы, путешествующие в Занзибар и имеющие сертификат о полной вакцинации от COVID-19 одной из вакцин, признанных Революционным Правительством Занзибара, могут быть освобождены от экспресс-теста. Список признанных вакцин можно просмотреть за ссылкой.

Необходимо приобретение визы в аэропорту по прилету – цена $50.

2 – Шри-Ланка

Туристы за шестидневный отдых для двоих в 3* отеле курорта Хиккадува платят 38 тыс. гривен. В прайс учтены завтраки, перелет в обе стороны, страхование и багаж. За релакс в течение семи дней на курорте Индурава в роскошном 5* отеле Saman villas придется заплатить 124 тыс. гривен. В прайс из еды учтены только завтраки.

/ Фото: Pexels

Условия въезда:

Туристам необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до посадки в самолет.

Путешественник должен оформить визу онлайн на сайте eta.gov.lk до прилета в страну. Затем туристу присылают имейл-подтверждение на получение документа, а визу ему дают по прибытию. Стоимость – $35 (оплачивается при оформлении онлайн).

Заполненная до вылета декларация здоровья (Health Declaration Form). После турист получает QR-код, который нужно предъявить в аэропорту.

Вакцинированным туристам нужно иметь при себе сертификат о полном курсе вакцинации, а непривитым необходимо дополнительно сделать ПЦР-тест за $40 по прилету в страну.

3 – Мексика

За романтический восьмидневный отдых в 3* отеле Канкуна для двоих заплатите 103 тыс. гривен. В цену учтены билеты в обе стороны, страхование, багаж и услуга All inclusive. За премиальную 5* гостиницу курорта Ривьера-Майя на аналогичное количество дней заплатите 156 тыс. гривен.

/ Фото: Pexels

Условия въезда: туристам необходимо оформить визу онлайн (цена – $32) или в посольстве. Обязательный курс вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста по прилету не требуются.

4 – Таиланд

Отпуск в 3* отеле Пхукета для двоих в течение семи дней обойдется в 44 тыс. грн. В прайс учтены билеты в обе стороны, страхование, багаж. За питание и напитки придется доплачивать дополнительно. В премиальном 4* отеле курорта Самуи восьмидневный отдых будет стоить 84 тыс. грн. В прайс учтен только завтрак.

/ Фото: Pexels

Условия въезда:

Вакцинированные путешественники перед прилетом заполняют заявку на сайте и отель, где будут проходить семидневный карантин. Туристы имеют право гулять по курорту и начинать привычный отдых, а не только находиться в отеле. На 1 и 7 день карантина им нужно сделать ПЦР-тест.

Для невакцинированных путешественников правила более жесткие: им нужно заполнить заявку на сайте, указав статус вакцинации, затем сидеть в отеле в течение 10 дней на карантине. Они имеют право сидеть только в номере. На 1 и 10 день карантина им нужно сделать ПЦР-тест.

5 – Сейшельские острова

Сейшелы, где отдыхала певица Тина Кароль, вошли в наш список. Релакс на островах – не из дешевых. За релакс в течение шести дней в отеле на острове Праслин заплатите 65 тыс. гривен. В прайс учтены завтраки, перелет в обе стороны, страхование и багаж. За премиальный отдых на острове Силуэт в течение шести дней заплатите 86 тысяч гривен. В цену учтены завтраки, билеты в обе стороны, страховка и багаж.

/ Фото: Unsplash

Условия въезда: перед прилетом в страну турист должен сделать ПЦР-тест и скачать отрицательный результат на платформу, где необходимо указать дополнительную информацию о путешествии. Тест на COVID-19 следует сделать не более чем за 72 часа до пересечения границы со страной (отсчет времени начинается с момента забора материала).

Недавно мы рассказывали о реалии отдыха в Буковеле, которые нужно знать туристу.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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