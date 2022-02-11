Усик рекомендує! Скільки коштує відпустка в 4 країнах, де відпочивав спортсмен, - ми перевірили

Подорожі перезавантажують, надихають та мотивують дивитися на світ під іншим кутом. І не важливо – це автентичні міста України чи незвідані острови Індонезії. Український боксер Олександр Усик ще той любитель подорожувати та досліджувати світ з сім’єю. Ми розповімо про 4 країни, де відпочивав герой українського спорту, та скільки треба заплатити за такий відпочинок.

1 – Індонезія, острів Балі

2019 року Олександр Усик відпочивав з дружиною на острові Балі. Романтичним фото з відпустки він поділився в Instagram. Підписники одразу запримітили райський басейн з десятками пелюсток квітів, в якому релаксувала пара.

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Балі — казкове місце. Яке закохує кожного, хто його відвідує, – написав спортсмен під фото в Instagram.

Індонезійський відпочинок поруч з океаном та рисовими полями – це мрія всіх серферів, поціновувачів заходів сонця в рожевій палітрі та любителів свободи. За цю "свободу" треба заплатити чимало.

Переліт для двох у два боки бізнес-класом коштує приблизно 177 тис. гривень. Можна зекономити – летіти економ-класом за 50 тис. гривень. Сумніваємося, що Олександр Усик би ризикував, купивши квитки економ-класу, де мінімум приватності та більша ймовірність зустріти фанатів. За 5-зірковий готель для райського релаксу двоє відпочивальників заплатять приблизно 50 тис. гривень. Ціна вказана за перебування протягом 9 днів без харчування.

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1 – Індонезія, острів Балі / Фото: booking.com

2 – Україна, гірськолижний курорт Буковель

Україна – теж у списку ТОП Олександра Усика. Спортсмен цьогоріч відзначився на найдорожчому вітчизняному курорті. Він відпочивав у Буковелі з сім’єю під час новорічних свят.

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На тижневий відпочинок для двох у Буковелі не вистачить й середньостатистичної зарплатні українців (14 тис. гривень станом на 2022 рік. – Ред.). На день скромного відпочинку двом потрібно витратити щонайменше 6 тис. гривень. У суму враховано номер не в центрі, трансфер у два боки до підйомників, обід та вечеря, skipass на пів дня та оренда спорядження для катання.

Все на курорті покрите снігом/Фото: "Сьогодні", автор — Тетяна Очеретяна

За помпезний відпочинок прийдеться заплатити в рази більше: чого лише вартий сімейний номер на чотирьох в готелі Radisson Blu Resort Bukovel, де заселяються зірки. Ціна за добу проживання – 12 тис. гривень. За обід для пари (з двох страв та напоїв) треба заплатити приблизно 1200 гривень.

Ціни – шокують. А ви що хотіли від Буковеля, який є місцем зустрічі української еліти: там бачили президента Володимира Зеленського, співака Віктора Павліка з сім’єю, який відпочивав в найдорожчому готелі Radisson Blu Resort Bukovel, співачку Ірину Федишин, актрису Ольгу Сумську, співачку Дашу Астаф’єву та інших.

3 – Італія, місто Піза

Олександр Усик з дружиною й в Італії відзначився 2017 року. Він відвідав місто Пізу, регіону Тоскана. Фото спортсмен зробив біля мейнстримної Пізанської вежі, яка для Пізи як Ейфелева вежа для Парижу за знаковістю.

3 – Італія, місто Піза / Фото: скріншот

За авіаквитки в бізнес-класі до Пізи для двох треба заплатити приблизно 80 тис. гривень. Бюджетніше в економ-класі – ціна від 6 тис. гривень. Проживання в преміальному 5-зірковому готелі для двох протягом 7 днів в напівлюксі коштує 35 тис. гривень. У вартість враховані сніданки.

4 – Туреччина, курорт Кемер

В мейнстримній Туреччині, яку відвідав чи не кожен українець, Усик відпочивав 2017-го. Спортсмен обрав Кемер, де є багато готелів преміум-класу. Зіркові відпустки української еліти на курорті – це звичне діло. Ведучий Нікіта Добринін з дружиною теж були помічені на відпочинку в дорогому готелі. За тур пара заплатили 225 тис. гривень.

Усик жив у 5-зірковому готелі Rixos Sungate Hotel Beach. Фото житла він опублікував в Instagram з підписом "Відпочивати, добре, але трудитися ще краще. Миру всім".

Готель розташований на території площею 250 000 кв. м на першій лінії – до моря рукою подати. Окрім 9 ресторанів, є тренажерний зал, тенісні корти та 4 доріжки для боулінгу. Словом, все, що потрібно спортсмену.

За повний тур-пакет для двох протягом 5 днів з опцією Аll inclusive з урахуванням проживання в номері Superior Room Land View заплатите 46 тис. гривень. За бюджетніший стандартний номер віддасте 40 тис. гривень. Нагадаємо, що ціни в готелях з меншою зірковістю та іншої готельної сітки – приємніші. Відпочити тиждень двом реально й за 17 тис. гривень.

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