Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🇹🇷 Эрдоган в Киеве 📲 Технологии, меняющие жизнь ⛔ ДТП с Трухиным
Поиск на segodnya.ua

Мотивация жить

Трендовый макияж

Love Is...

Women's power

25 лет UFW

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Лучше не ехать в Пилипец? Почему туристы жалуются на украинский курорт – честные отзывы

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
3 февраля, 11:35
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Путешественникам приходится рисковать жизнью из-за непредсказуемых "сюрпризов" горнолыжного курорта
Лучше не ехать в Пилипец? Почему туристы жалуются на украинский курорт - честные отзывы
Лучше не ехать в Пилипец? Почему туристы жалуются на украинский курорт - честные отзывы

"Сегодня" продолжают рассказывать о реалиях отдыха на горнолыжных курортах Украины. Недавно мы делились честными отзывами туристов, посетивших Драгобрат и Буковель. На очереди – курорт Пилипец на Закарпатье.

Он бюджетнее Буковеля и Драгобрата, но несмотря на это, путешественники не готовы возвращаться туда после увиденных недостатков. Мы ознакомились с отзывами туристов в Google Maps и расскажем, что там происходит на самом деле.

Реклама

Неразвитая инфраструктура

Туристы возмущены местной инфраструктурой – она откровенно "хромает". Путешественник Александр отметил, что Пилипец – это не курорт.

Курорт – это не о Пилипце. Трассы не подготовлены от слова "совсем". Неудобная инфраструктура. Единственное, ради чего сюда можно ехать, так это для спуска с горы фрирайд, – написал он.

Реклама

Рассчитаться картой на курорте Пилипец – это одна из самых сложных задач для туристов, как и на Драгобрате. Путешественников вводят в заблуждение: сначала размещают табличку о работающем терминале, а на самом деле он не работает. Об этом написала разочарованная увиденным туристка Юлия Рябко-Гузенко.

Самое большое разочарование – нет возможности оплатить картой. При этом возле кассира стоит терминал, кассовый аппарат, есть отметка, что можно оплатить картой, а по факту только наличка, и нет вариантов. В результате стали "клянчить" у мимо проходящих наличку, – написала Юлия.

Проблематичное передвижение на авто

Если будете ехать на курорт Пилипец на авто, то готовьтесь к экстриму. Туристы, успевшие там побывать, уверяют, что дороги ужасные, так что передвигаться сложно. Зато какая красота вокруг!

Реклама

Очень красивые места, но дороги как в самом ужасном селе – их просто нет! Проехать туда, а тем более припарковаться – о-о-о-чень сложная задача! Нужно платить немалые деньги и нанимать либо джип, либо "квадрик", либо лошадиную повозку, – написала туристка Анна Романча.

Пробки на дорогах – еще одна проблема на курорте, ведь продуманной инфраструктуры не существует. Люди рискуют жизнью, когда передвигаются по территории. Аналогичная ситуация и на самом дорогом курорте Украины Буковеле.

Неплохое место, но неорганизованная инфраструктура, из-за чего пробки. Людям свободно пройти нельзя, приходится уворачиваться от автомобилей, – написал турист Иван Иванов.

Плохой сервис

Туристы жалуются на непрофессиональный сервис курорта Пилипец. Некоторые путешественники были вынуждены потратить час, чтобы купить Ski Pass и еще 30 мин., чтобы сесть на подъемник.

Катастрофа, час надо ждать, чтобы купить ски-пасс, потом еще полчаса, чтобы сесть на подъемник, а дальше 15 мин. наверх ехать, цены не соответствуют сервису! – написал Эдуард Сабов.

Большие очереди

Туристов, которые были на Буковеле, не удивишь толпами возле подъемников и пунктов проката снаряжения. Но кто бы мог подумать, что в Пилипце похожая ситуация. Туристка Катя Казниенко рассказала, что ожидание у подъемников может занять до 50 минут.

На подъемник лучше приходить раньше, в очереди можно простоять до 40-50 мин, – написала Катя Казниенко.

Цены не отвечают условиям

Прайс на услуги в Пилипце радует. Но их качество разочаровывает многих. Не удивляйтесь, если арендованное снаряжение вам выдадут "убитое".

Цена на подъемник неадекватна состоянию трасс. Аренда комплекта (лыжи/сноуборд): 150 грн + 50 грн шлем, норм. Но снаряжение все убито, 3 раза б/у из Европы, наверное, – написал турист Дмитрий Поляков.

Это грустно, что за цену почти как в Буковеле приходится ездить на 30-летнем подъемнике и кататься по убитым снегоходами трассам. Более сюда ни ногой, – написал Андрей Ткаченко.

Опасность на трассах для спуска

Мы перечитали десятки отзывов в Google Maps об отдыхе на курорте Пилипец. Чаще туристы жаловались на снегоходы, расчищающие трассы в час пик и создающие опасные условия для катания отдыхающих.

Это просто небезопасное место. Здесь по лыжным промаркированным трассам ездят снегоходы, которые класть хотели на лыжников. "Благодаря" снегоходам трассы выкатываются в песок и землю, – написала пользовательница, назвавшаяся Tasya!Sho?.

Снегоходы представляют опасность для лыжников. Кто-то должен это контролировать, – написала пользовательница с никнеймом Волна Справедливости.

Туристы рекомендуют отдыхающим во время езды концентрироваться не только на лыжных трюках, но и на окружающей обстановке, если хотят обойтись без казусов.

Очень часто катаются снегоходы и сильно разбивают трассу, также мешают отдыхающим, нужно быть всегда готовым отскочить, чтобы не переехали, ну такое… – написал Александр Литус.

Туристы еще жалуются, что трассы не подготовлены для комфортного катания на лыжах и сноубордах.

Трассы не подготовлены от слова "совсем", холмы были еще с самого утра, а до конца дня катание было похоже на мучение, – написал Андрей Горощак.

Недавно мы рассказывали, как выглядит самая дорогая гостиница Буковеля, где не угодили жене Виктора Павлика.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Just do it
Полезный совет на сегодня
Куда поехать на День влюбленных
Узнать!
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
Doodle Сегодня
3 февраля. Леон Фуко. Ровно 171 год назад в Парижской обсерватории французский физик и астроном Жак Бернар Леон Фуко провел и подробно описал эксперимент с маятником, наглядно продемонстрировав эффект отклонения из-за вращения Земли...
История дня - за минуту
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Тратим 1000 Зеленского
Выбираем книгу месяца
Буду читать
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист
Семейное селфи
Похожа ли дочь Сергея Притулы на папу?
Больше фото
Здорово
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
31 января — 6 февраля
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять