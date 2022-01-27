На День Валентина – в украинский Рим: 3 романтических города, которые оценит каждый

14 февраля празднуют День Валентина. Влюбленные устраивают сюрпризы и романтические свидания, чтобы удивить друг друга и напомнить о чувствах. В список традиционных подарков в этот день входят: цветы, открытки, сладости, косметические средства и техника. И, конечно, путешествие для двоих, которое является беспроигрышным презентом. Мы с тревел-экспертом Татьяна Кихно расскажем о 3 романтических городах в Украине, куда следует отправиться на праздник
1 – Тернополь
Как насчет Тернополя, которого называют молодежным городом для вечеринок? Несмотря на это, романтику туристы ощущают. Чего только стоит Остров влюбленных, где по легенде те, кто посмотрят в воду, могут увидеть будущее. Находится он в парке им. Т.Г. Шевченко.
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Тернопольский замок – это следующее место, которое традиционно посещают пары 14 февраля. Устраивают там для двух экскурсию по музею, потому что замок является памятником архитектуры национального значения.
За вау-видами идут к Башне катедры, где открывается великолепная панорама на город.
Завершают вечер в уютном ресторане "Старая мельница", "Ковчег" или "Старый город". Заказывают для романтического ужина нетипичные блюда и напитки: пирог с коноплей, телячьи щечки, паштет из косули, зеленое пиво, настойки и мороженое из свеклы.
Цены: за проживание для двоих в стандартном номере 3* отеля с учетом завтраков – 600 гривен. За обед для одного – от 80 гривен, а ужин – от 90 гривен.
2 – Одесса
У всех Одесса ассоциируется только с летним отдыхом, купальниками и вечеринками под открытым небом на берегу моря. Но любители романтики знают, что зимой атмосфера города способствует отдыху для двоих и открывается с другой стороны.
14 февраля рекомендуем посетить сквер "Городской сад", где находится скульптура "Дерево любви". На нем 65 языками мира написано слово "любовь".
Следующее must visit место – инсталляция "Влюбленное сердце" (неподалеку Тещиного моста) с десятками замков, где пары вешают свой замок в знак вечной любви.
После прогулки устройте свидание в ресторане с видом на море. Кухня здесь разнообразна – побалуйте вторую половинку вертутами с яблоками, камбалой, форшмаком или цимесом. И не забудьте о бокале шампанского или вина.
Цены: проживание для двоих в стандартном номере 3* отеля с учетом завтраков – от 800 гривен в сутки. За обед для одного заплатите от 100 гривен, а ужин – от 110 гривен .
3 – Львов
Самый романтичный город Украины – старый Львов: чего стоит архитектура и узенькие улочки. Одна из инстаграмных локаций, куда наведываются туристы – Итальянский дворик. Он расположен во дворце Корнякта. Посетите его, чтобы ощутить атмосферу двориков Венеции и Рима.
Не обходите скамейку для влюбленных на площади Рынок, 1. Львовяне говорят, что парам стоит посидеть на ней несколько минут, взявшись за руки, чтобы любовь стала крепче. Традиции, куда без них!
Любители целоваться направляются к часовне Боимов, потому что в 200 метрах от нее разместили специальные знаки для поцелуев. Теперь вы знаете, где принято целоваться.
Во время посещения аутентичных мест не забудьте оставить время на кофе с вкусняшками во "Львовской мастерской шоколада". Завершите романтический день ужином в ресторане "38По".
Цены: за проживание в 3* отеле для двоих в стандартном номере заплатите от 700 гривен. В цену учтены завтраки. За обед или ужин в заведении для одного заплатите от 120 гривен .