Сколько клубники полезно съедать и как понять, что ягоды без нитратов?

Клубника, несмотря на пользу, не лучший продукт для похудения и диетического питания. Важно не переедать ее и знать о химикатах, которыми "кормят" сезонные ягоды

Несмотря на всю пользу, клубника не самый диетический продукт / Фото: unsplash.com

Сезон клубники в разгаре: многие, пользуясь моментом, садятся на клубничную диету. Но с диетами в целом, тем более клубничной, следует быть очень осторожными. Почему клубника – не лучший продукт для похудения, кому не стоит есть эту ягоду, как правильно выбрать клубнику и сколько ее есть без вреда для здоровья – рассказал врач-диетолог, врач спортивной медицины и врач-аллерголог, основатель Диет-центра здорового питания доктора Куща Александр Кущ.

Александр Кущ / Фото: пресс-служба

Действительно ли клубника так полезна, особенно для похудения?

Как и любой растительный продукт, клубника содержит пищевые волокна, то есть клетчатку. А без клетчатки наш кишечник не будет нормально функционировать. Также клубника – источник каротиноидов: эти растительные пигменты играют роль антиоксидантов, которые помогают организму справляться с последствиями окислительного стресса. Безусловно, клубника полезна, но это достаточно калорийный продукт, и проблемы с лишним весом за счет этой ягоды лучше не решать. Тем более, садиться на клубничную монодиету.

Вообще период сезонных овощей, фруктов и ягод и хорош, и опасен: хорошо, что множество полезных продуктов становятся более доступными. А не очень хорошо, что люди, желая похудеть, садятся на разные "сезонные диеты" – огуречную, арбузную, клубничную.

Но резкое ограничение продуктов опасно для организма: питание одной клубникой не обеспечит полного набора в рационе человека всех необходимых ему для нормального функционирования веществ. В итоге организм получит стресс, обменные процессы нарушатся и вместо жира в первую очередь уйдет мышечная масса.

Такое похудение не полезно: худеть с пользой нужно, ограничивая калории (но вместе с тем не нарушая баланс полезных и нужных веществ) и более тщательно подбирая продукты, исключая фастфуд, а также становиться более физически активными. А не резко ограничивая себя в еде. К тому же клубника содержит фруктозу – природный сахар, он коварен тем, что повышает риск висцерального ожирения.

Клубника еще известна, как аллерген: кому не стоит есть эти ягоды?

Клубника может быть противопоказана из-за кислотных компонентов этой ягоды и ее аллергических свойств. Поэтому маленьким детям, людям, склонным к пищевой аллергии, а также при гастритах, язвенной болезни, синдроме раздраженного кишечника и других проблемах с органами пищеварения, клубника противопоказана.

Клубника противопоказана при болезнях пищеварения, аллергии и маленьким детям / Фото: unsplash.com

Чем больше клубники человек съедает, тем большее количество косточек этой ягоды попадает в желудок и кишечник, травмируя слизистую оболочку. Также важно тщательно мыть ягоды, чтобы избежать кишечной инфекции.

А в каком виде клубника полезнее и сколько можно ее есть в день?

Клубника более полезна в сыром виде, так летом ее в основном и едят: хотя существует множество десертов, джемов и других блюд из термически обработанной или, наоборот, замороженной клубники.

Относительно количества, которое можно съедать с пользой для здоровья: суточная норма употребления фруктов, в том числе и ягод – 300-400 грамм. Клубника, как и другие ягоды или фрукты, принесет пользу, если соблюдать меры в употреблении этих продуктов. Как уже сказано, из-за употребления клубники в сыром виде возрастает риск получить кишечное отравление.

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Поэтому ягоды при покупке важно тщательно выбирать, а дома, перед употреблением, – обрабатывать. Термическая обработка, с одной стороны, разрушает некоторые питательные вещества, а некоторые, наоборот, – высвобождает; а с другой стороны, способствует распаду нитратов.

А как избежать нитратной клубники и как правильно выбирать ягоды?

В клубнике, как и других сезонных фруктах или ягодах, определить "на глаз" количество нитратов, пестицидов или других химических веществ невозможно. И в случае покупки ягод в большей степени все зависит от порядочности фермеров, вырастивших их. Определить же количество нитратов можно с помощью прибора нитратомера или экспресс-тестов (специальных лакмусовых бумажек).

Определить, с нитратами клубника или нет, по внешнему виду нельзя / Фото: unsplash.com

Такие тест-полоски прикладываются к раздавленной ягоде или разрезанной напополам клубнике. Буквально спустя пару минут можно сверить цвет бумаги с образцами окрасок контрольной шкалы (там указано, какой цвет соответствует нормам содержания нитратов и наоборот). Другой вопрос, все ли продавцы на рынке позволят проверять свою клубнику таким образом.

Точнее всего определить нитраты, пестициды и другие ядохимикаты в овощах и фруктах можно только в специальной лаборатории.

Выбирать клубнику по запаху или спелости, надеясь, что в таких ягодах нет нитратов или пестицидов, это очень субъективная оценка. Сильный и приятный аромат говорит о том, что клубника созрела и ягода спелая, а не о том, что хорошая. И конечно, ягоды стоит выбирать лишь максимально спелые, без незрелостей, не поврежденные, не испачканные в земле: так их легче будет промыть, обработать и избежать кишечных инфекций или отравления незрелыми плодами.

Напомним, что ранее мы также писали о том, как сделать клубнику более безопасной и кому лучше воздержаться от употребления этих летних ягод.