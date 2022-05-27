Скільки полуниці корисно з'їдати і як зрозуміти, що ягоди без нітратів?

Незважаючи на всю користь, полуниця не самий дієтичний продукт: найбільш корисні ці ягоди у сирому вигляді

Полуниця – відомий і улюблений багатьма суперфуд: ці ягоди багаті корисними речовинами, а в розпал ягідного сезону багато сідають на полуничну дієту. Але з дієтами загалом, тим паче полуничною, слід бути дуже обережними.

Чому полуниця – не найкращий продукт для схуднення, кому не варто їсти цю ягоду, як правильно вибрати полуницю і скільки її їсти без шкоди для здоров'я – розповів лікар-дієтолог, лікар спортивної медицини і лікар-алерголог, засновник Дієт-центру здорового харчування доктора Куща Олександр Кущ.

Реклама

Олександр Кущ / Фото: пресслужба

Чи справді полуниця така корисна, особливо для схуднення?

Як і будь-який рослинний продукт, полуниця містить харчові волокна, тобто клітковину. А без клітковини наш кишечник не буде нормально функціонувати. Також полуниця – джерело каротиноїдів: ці рослинні пігменти відіграють роль антиоксидантів, які допомагають організму справлятися з наслідками окисного стресу.

Безумовно, полуниця корисна, але це досить калорійний продукт, і проблеми із зайвою вагою за рахунок цієї ягоди краще не вирішувати. Тим більше, сідати на полуничну монодієту. Такий тип дієти має на увазі вживання одного продукту протягом декількох днів. Причому кількість цього самого продукту теж обмежується: власне, монодієту багато хто порівнює з тривалими розвантажувальними днями.

Реклама

Монрдыэта небезпечна, бо харчування однією полуницею не забезпечить повного набору в раціоні людини всіх необхідних їй речовин

Взагалі період сезонних овочів, фруктів і ягід і хороший, і небезпечний: добре, що безліч корисних продуктів стають доступнішими. А не дуже добре, що люди, бажаючи схуднути, сідають на різні "сезонні дієти" – огіркову, кавунову, полуничну.

Але різке обмеження продуктів небезпечне для організму: харчування однією полуницею не забезпечить повного набору в раціоні людини всіх необхідних їй для нормального функціонування речовин. В результаті організм отримає стрес, обмінні процеси порушаться і замість жиру передусім зменшиться м'язова маса.

Таке схуднення не корисне: худнути з користю потрібно, обмежуючи калорії (але водночас не порушуючи баланс корисних і потрібних речовин) і більш ретельно підбираючи продукти, виключаючи фастфуд, а також ставати більш фізично активними. А не різко обмежуючи себе в їжі. До того ж полуниця містить фруктозу – природний цукор, він підступний тим, що підвищує ризик вісцерального ожиріння.

Реклама

Полуниця ще відома, як алерген: кому не варто їсти ці ягоди?

Полуниця може бути протипоказана через кислотні компоненти цієї ягоди та її алергічні властивості. Тому маленьким дітям, людям, схильним до харчової алергії, а також при гастритах, виразковій хворобі, синдромі подразненого кишечника та інших проблемах з органами травлення, полуниця протипоказана.

Полуниця протипоказана при хворобах травлення, алергії і маленьким дітям

Чим більше полуниці людина з'їдає, тим більша кількість кісточок цієї ягоди потрапляє в шлунок і кишечник, травмуючи слизову оболонку. Також важливо ретельно мити ягоди, щоб уникнути кишкової інфекції.

А в якому вигляді полуниця корисніша і скільки можна її їсти в день?

Полуниця більш корисна в сирому вигляді, так влітку її переважно і їдять: хоча існує безліч десертів, джемів і інших страв з термічно обробленої або, навпаки, замороженої полуниці.

Щодо кількості, яку можна з'їдати з користю для здоров'я: добова норма вживання фруктів, в тому числі і ягід – 300-400 грамів. Полуниця, як і інші ягоди або фрукти, принесе користь, якщо дотримуватися міри у вживанні цих продуктів. Як уже сказано, через вживання полуниці в сирому вигляді зростає ризик отримати кишкове отруєння.

Полуниця корисніша в сирому вигляді, так влітку її в основному і їдять

Тому ягоди під час придбання важливо ретельно вибирати, а вдома, перед вживанням, – обробляти. Термічна обробка, з одного боку, руйнує деякі поживні речовини, а деякі, навпаки, – вивільняє; а з іншого боку, сприяє розпаду нітратів.

А як уникнути нітратної полуниці і як правильно вибирати ягоди?

У полуниці, як і інших сезонних фруктах чи ягодах, визначити "на око" кількість нітратів, пестицидів або інших хімічних речовин неможливо. І в разі покупки ягід більшою мірою все залежить від порядності фермерів, які виростили їх. Визначити ж кількість нітратів можна за допомогою приладу нітратоміра або експрес-тестів (спеціальних лакмусових папірців).

Визначити, з нітратами полуниця чи ні, за зовнішнім виглядом не можна

Такі тест-смужки прикладаються до роздавленої ягоди або розрізаної навпіл полуниці. Буквально через пару хвилин можна звірити колір паперу зі зразками забарвлень контрольної шкали (там вказано, який колір відповідає нормам вмісту нітратів і навпаки). Інше питання, чи всі продавці на ринку дозволять перевіряти свою полуницю таким чином.

Найточніше визначити нітрати, пестициди та інші отрутохімікати в овочах і фруктах можна тільки в спеціальній лабораторії.

Вибирати полуницю по запаху або стиглості, сподіваючись, що в таких ягодах немає нітратів або пестицидів, це дуже суб'єктивна оцінка. Сильний і приємний аромат говорить про те, що полуниця дозріла і ягода стигла, а не про те, що хороша.

І звичайно, ягоди варто вибирати лише максимально стиглі, без незрілості, не пошкоджені, не забруднені в землі: так їх легше буде промити, обробити і уникнути кишкових інфекцій або отруєння незрілими плодами.

Нагадаємо, що раніше ми також писали про те, як зробити полуницю безпечнішою і кому краще утриматися від вживання цих літніх ягід.