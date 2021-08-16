Шотландские шортбред – рецепт быстро тающего во рту печенья

Печенье шортбред - рецепт / Фото: instagram.com/jenyaenergizer/

Как утверждают на родине этого печенья – Шотландии, – рецепт шортбреда был создан еще в 12-ом веке. Тогда оно выпекалось на дрожжах с сахаром, после выпекания подсушивалось при комнатной температуре. Поэтому и такое название выпечки, шортбред можно перевести, как "короткий хлеб". С годами рецепт улучшался, теперь в нем нет никаких дрожжей, зато есть хорошее сливочное масло. Мы рассказывали, как приготовить валлийское печенье, гордость Британии, теперь познакомьтесь с рецептом и особенностями шортбреда. В этом материале узнаете, где подготовиться к пикнику по выгодным ценам.

Тонкости шортбреда, которые нужно знать перед приготовлением

Обязательно возьмите часть рисовой муки, это придаст печенью характерный хруст. Выпекать нужно при низких температурах, ведь традиционный шортбред должен быть белым или светло-золотистым. После выпекания дайте печенью отдохнуть, оно должно немного подсохнуть.

Форма печенья может быть разной, но традиционно шортбредам придают форму брусочков и треугольников, последние которые якобы напоминали подол платья королевы.

Печенье шортбред – рецепт

Печенье шортбред с шоколадом / Фото: instagram.com/irinka_smotrova/

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Ингредиенты

Сливочное масло – 115 г

Сахарная пудра – 80 г

Мука пшеничная – 100 г

Мука рисовая – 30 г

Соленый арахис или грецкие орехи – 80 г

Шоколад для украшения

Способ приготовления

Жареный соленый арахис мелко измельчить, но не в муку. Сливочное масло комнатной температуры растереть 1-2 минуты с сахарной пудрой. Всыпать два вида муки и перемешать. Добавить измельченный арахис, перемешать. Обвернуть в пищевую пленку, придать форму плоского квадрата и убрать в холодильник на 20 минут. Сформировать печенье удобной формы, выпекать на пергаменте, смазанном сливочным маслом, 25 минут при температуре 160 градусов. Дать печенью остыть и украсить растопленным шоколадом.

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